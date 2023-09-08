義大利麵買一送一！義饗食堂「黑松露牛小排義麵套餐」限時買一送一，加碼開學祭鮮蔬活高蛋白外帶餐盒180元起。

開學了！不只是家長開心、學生開心，附近的店家老闆也開心了。為了慶祝學生開學、鄰近臺灣大學校園人氣美食餐廳Just Italian義饗食堂，推出「黑松露牛小排義大利麵」限時買一送一，歡迎教師及學生們回歸校園、一起為新的學期打氣加油。



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這一次的特別推出的「黑松露牛小排義大利麵」超人氣料理，主廚採用特選美國進口的prime牛小排，口感軟嫩且油花細緻，加入特製黑胡椒醬及義大利進口的高級黑松露，以及義大利麵一同入鍋拌炒，令人胃口大開大飽滿足。





此外，看準學生外帶商機，義饗食堂加碼提供「鮮蔬高蛋白外帶輕食餐盒」，同時外帶餐盒因應少油、少鹽，講求低卡、高蛋白等健康等元素料理。其中，「燻鮭魚鮮蝦佐檸檬油醋沙拉」，以燻鮭魚料理為主食，搭配鮮蝦、壽司醋飯，再佐以雙色小蕃茄、黑橄欖、玉米筍等健康食材，採用低碳食材里程與社區共好，優先選用陽明山在地小農的水耕蔬菜，最後再添上檸檬油醋、黑橄欖點綴，視覺繽紛健康清爽。













義饗食堂 買一送一

活動期間：即日起至2023年9月27日

活動內容：黑松露牛小排義大利麵 限時買一送一

義饗食堂

地址：台北市大安區羅斯福路四段83號（捷絲旅臺大尊賢館2樓）

線上訂位：https://reurl.cc/0ZokrA





