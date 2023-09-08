甘藷地瓜鬆餅來了！杏桃鬆餅屋「三色甜薯香草冰淇淋鬆餅、雙色甜薯拿鐵」限定開賣，跟上風行韓國的地瓜減肥法。
跟上風行韓國的地瓜減肥法！國女星之間風行的地瓜減肥法，透過地瓜所含有的澱粉來分解代謝、促進腸胃蠕動等優點，讓印象中的地瓜不再只有樸實印象。杏桃鬆餅屋跟上風潮，特別精選台農57號、台農66號品種地瓜，再加上日本品種85號改良後的紅皮栗子地瓜，打造溫潤甜薯泥與現烤鬆餅的美味甜薯季
杏桃鬆餅屋這一次推出「三色甜薯香草冰淇淋薄鬆餅」、「三色甜薯香草冰淇淋厚鬆餅」，融合了三款甘藷的特色，金黃色澤的甜薯泥由台農66號調和北海道鮮奶油打製，風味香甜濃郁，因含水量較高，使得金黃薯泥吃起來滑順不膩；顏色稍淡的甘藷泥，則以有著鬆軟空氣感的台農57號搭配北海道鮮奶油調製。
另款顏色呈淡紫的奶油，特別選用紫薯搭配芋泥調製，風味看似濃厚，但吃起來清新不膩。同時，為了讓消費者能品嚐日本農業研究中心所改良的關東85號，特別整塊保留紅皮供應，能感受到甜薯略帶天然栗子香氣、纖維細緻的獨特風味。無論是Ｑ彈薄鬆餅夾著三色薯泥的吃法，還是扎實厚鬆餅旁濃郁的三色奶油瀑布，都能品嚐得到台日甜薯的香甜滋味。
除此之外，還有特別再加入cream cheese調和為蜂蜜鮮奶油起士，在鹹甜之間為帶有澱粉質地的甜薯泥增添滑順濕潤，而一旁的各色芋圓則在軟綿之中，讓鬆軟鬆餅有了更富食趣的Q彈咬勁，每一口都讓人停不下來，好吃到忘記拍照。
同時，還有冷熱各一的「雙色甜薯拿鐵」。熱呼呼上桌的雙色甜薯熱拿鐵，在熱度的加成上更能展現甜薯的香甜溫潤氣息，而冰涼版的雙色甜薯拿鐵，彷彿能感受到芋圓冰的錯覺，在樸實之中帶點時尚氛圍。不論是什麼時候，都有你專屬的一杯拿鐵。
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杏桃鬆餅屋 SOGO復興店
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杏桃鬆餅屋 大直美麗華店
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杏桃鬆餅屋 中壢大江店
地址：桃園市中壢區中園路二段501號GB（大江國際購物中心）
電話：(03)468-0333
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