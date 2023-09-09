貢寮音樂祭來了！2023貢寮海洋音樂祭樂團卡司、交通接駁、限定商品總整理，9/15-9/17嗨玩貢寮國際海洋音樂祭。

就是要一起嗨玩貢寮國際海洋音樂祭！2023新北市貢寮國際海洋音樂祭將在9/15-9/17登場，新北市政府觀光旅遊局特別整理出貢寮在地遊程以及貢寮音樂祭活動交通接駁資訊，就是希望讓每一位想來2023貢寮海洋音樂祭的朋友，可以玩的開心、玩的沒有壓力。



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邁入第20屆的新北市貢寮國際海洋音樂祭已是國內外獨立原創音樂的指標性活動，日前公佈演出卡司名單讓樂迷們十分期待，其中最受矚目的「海洋獨立音樂大賞」決賽，不少參賽樂團都具有豐富的舞臺表演經驗，在歷經海選及會前賽後，脫穎而出的10強樂團包含Hbun河紋樂團、Mace'Pa X Lalan、Resa Club、Tickle Tickle、YILITH、行樂人The Yolo、桑尼Sonnie、烏流oo-lâu、夢岸樂團、障礙未遂(按筆畫順序排列)，將在9/16(六)站上海祭大舞臺，帶來耳目一新的精彩演出。





同時，本次活動也特別推出海祭20屆限定周邊商品，包含「搖滾不敗海祭經典漁夫帽」、「名留搖滾海祭潮T」、「毛起來搖滾毛巾」及「戴著搖滾發光手環」，至現場填寫問卷還會贈送「貼近搖滾貼紙組」，預購相關資訊可至活動官方網頁查詢並填寫預購表單購買，也歡迎樂迷們來貢寮支持原創音樂，一起穿戴限定商品嗨玩海祭。





此外，東北角暨宜蘭海岸國家風景區也於9/16-9/17在福隆海水浴場舉辦2023福隆生活節-饗食光「草地浪花音樂會」及追海風「奇幻海洋風箏嘉年華」，新北觀旅局更推薦民眾多處貢寮周邊順遊的景點，如：有貢寮天然游泳池之稱的龍洞灣海洋公園和龍洞四季灣、體驗漁港文化和認識潮間生態的馬崗漁港和卯澳漁港、極東之境—三貂角燈塔則可欣賞東北角的遼闊海景，喜歡愜意行程的民眾可以至龍門鹽寮自行車道或舊草嶺隧道來場單車漫遊，享受濱海小鎮的悠閒恬適，熱愛步道健行的朋友則可以在龍洞灣岬步道、桃源谷步道及草嶺古道感受行腳的樂趣。





在交通方面，觀旅局將於9/15-9/17 13:30至23:30提供免費接駁公車，路線有澳底壘球場—福隆海水浴場及貢寮國中—福隆海水浴場，另臺鐵於活動期間也會在臺北及福隆間增設及加開區間快車班次。配合海祭活動，現場將在活動期間9時至24時實施彈性管制措施：臺2線及臺2丙線岔路口、臺2線及福隆街口、蔚藍大道口、臺2線及靈鷲山入口進行交通疏導管制，新北市政府觀光旅遊局呼籲民眾多加利用大眾交通工具前往活動現場。









新北市貢寮國際海洋音樂祭

官方網頁：http://hohaiyan.ntpc.gov.tw



海祭20屆限定周邊商品

預購表單：https://reurl.cc/q0z0ey



新北市觀光旅遊網

網站：https://tour.ntpc.gov.tw/



新北旅客Facebook 粉絲團：http://www.facebook.com/ntctour





2023新北市貢寮國際海洋音樂祭 大眾交通運輸工具

臺鐵：將於臺北及福隆間增設及加開區間快車班次，往基隆方向之旅客，建議由七堵站或八堵站轉車。

增停：4039次，福隆站(22:51)臺北站(23:54)

加開：

4008次，新竹站(12:12)臺北站(13:43)福隆站(14:58)

4081次，福隆站(22:15)臺北站(23:19)新竹站(00:50)

4085次，福隆站(22:38)臺北站(23:51)樹林站(00:09)

4093次，福隆站(23:25)臺北站(00:31)中壢站(01:25)



接駁公車：將於9/15-9/17 13:30至23:30間提供免費接駁公車，供民眾轉乘前往活動會場。(人滿即發車，如未滿則10-15分鐘一班)，接駁點資訊如下：

臺2線：福隆海水浴場↔龍門運動公園↔澳底壘球場

臺2丙線：福隆海水浴場↔田寮洋↔雙玉集會所↔明燈橋↔自來水廠↔興華商店↔磚廠↔貢寮國中

※往會場方向末班車時間為21：00



會場周邊停車場

汽車停車場：東興街106巷單邊道路(車位)、澳底壘球場、龍門運動公園停車場、臺2丙線部分道路兩側

機車停車場：福隆國小前人行道(僅限六、日)