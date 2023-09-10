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貓咪市集在松菸！2023台北國際喵嗚季「貓咪文博會」超過53攤位逛起來，貓奴買爆「一條貓貓燒、貓咪周邊」必買攻略帶你看。

2023-09-10 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：2,115
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編輯 張人尹

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貓奴要衝「松菸貓咪市集」！讓貓奴們買到失心瘋的「2023台北國際喵嗚季」，9/9-9/10以「貓咪文博會」的市集形式在松菸文創園區正式登場，總共集結超過53個貓咪主題攤位，無論是毛小孩周邊、還是貓咪主題小物、寵物用品，甚至還有貓貓認養，看完直接出發衝松菸。

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貓咪文博會 喵嗚市集 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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「2023台北國際喵嗚季」特別以貓咪為主題，在松菸文創園區三號倉庫，打造專屬貓奴的「貓咪文博會」，其中超過53攤位都是貓咪主題、都有市集限定新品，並且主辦單位更規劃「國內外貓咪主題畫展」作品銷售所得扣除相關成本，將會安排公益捐贈幫助動保團體，同時更有「街貓攝影展」、以及大小朋友都會愛的「貓咪電影院、大富翁貓咪打卡區」，讓活市集有更多玩法。
貓咪文博會 喵嗚市集 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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此外，在展場中也有提供貓奴長知識的「貓咪學堂」，同時邀請到「台北市流浪貓保護協會、台灣咪可思關懷流浪動物協會」2大動保團體，在現場進行貓咪認養活動，除了帶小孩一起認識貓咪，也可以帶著「毛小孩」一起入場逛市集、讓皇上自己挑禮物。
貓咪文博會 喵嗚市集 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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在本次「貓咪文博會」市集中，每個攤位品牌都以「貓」作為主題，提供貓咪、寵物專屬的生活周邊如貓砂、貓窩、揹帶牽繩等用品，也有貓奴自己買到失心瘋的「貓咪肉球造型護唇膏、貓咪公仔、貓咪刺繡提袋、貓咪帆布袋、貓咪陶瓷盤」等周邊小物，奴才和主子都能買滿滿的戰利品回家。
貓咪文博會 喵嗚市集 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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其中，市集更提供人與貓咪的「下午茶點心時光」，針對貓咪主子推出多款凍乾、肉乾等零食，甚至還有造型擬真的「貓咪草莓大福」，以雞胸肉、白豆沙、草莓凍乾製作，讓貓貓也能吃起來。而奴才也有超萌造型的「一條貓貓燒」用雞蛋糕模擬貓咪被抱起、拉長身體的模樣，此外展場中亦有冰淇淋、貓咪吐司等點心，讓人逛累直接跟貓貓一起開吃。
貓咪文博會 喵嗚市集 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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貓咪文博會 喵嗚市集

活動時間：9月9日(六)- 9月10日(日)10:00-18:00
活動地點：松山文創園區3號倉庫
票價：
現場單人票：NT$ 199
現場雙人套票：NT$ 380

詳細活動規範及供應情形，依 喵嗚市集 官方公告為準。

 

 

 

 

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