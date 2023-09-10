牛排配茶也超搭！勞瑞斯牛肋排餐廳X有記名茶「茶餐饗宴2.0」打破刻板印象，「鐵觀音冷泡茶＋牛肋排」雙重享受。
吃牛排只知道搭紅酒，那就太落伍了！來自美國比佛利山莊的「勞瑞斯牛肋排餐廳」，近年積極跨界聯名將經典招牌「牛肋排」變幻出不同滋味，這次再度和大稻埕百年老茶店「有記名茶」合作，以精選茶品搭配整套套餐，更將茶入菜為饕客帶來超乎想像的美味。
傳承五代的「有記名茶」繼去年和勞瑞斯聯名推出「茶餐饗宴」便大受好評，今年在饕客敲碗下再度聯手，以「茶餐饗宴2.0」姿態強勢回歸。經過數次研究將東方茶和西方料理完美混搭出夢幻組合。此次的茶佐餐套餐共規劃四款茶品搭配，結合碧螺春、文山包種和桂花烏龍香氣的「小清新氣泡茶」，帶有些微氣泡感就猶如開胃香檳般。
前菜「香煎北海道生食級干貝」特別用貴妃紅氮氣茶搭配。蜜香紅茶的蜜香與金妃烏龍的果韻，再加入氮氣讓整杯茶湯更加細緻，配上鮮甜的北海道干貝，讓人口齒留香。將碧螺春融入在雞高湯中的「碧螺春風味慢燉雞湯佐舒肥嫩雞」，清新淡雅的香氣更是讓人大推。
而主角「頂級烘烤牛肋排」則是配上香氣較重的果韻鐵觀音冷泡茶，帶有解膩的效果。特製甜點「東方美人芒果巧克力慕斯」則是搭配有記茗茶特色茶款「熱泡奇種烏龍-包種」，70％巧克力和東方美人茶特調的茶奶餡，佐上酸甜的柳橙百香果醬與龍舌蘭芒果丁，最後再喝一口中度的焙火奇種烏龍，就是最完美的結束。
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勞瑞斯牛肋排餐廳Ｘ有記名茶
供應時間：即日起至2023/10/10
地址：台北市信義區松仁路28號6樓 (BELLAVITA)
電話：02-2729-8555
官網：www.lawrys.com.tw
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