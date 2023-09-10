中秋禮盒再加1！鴻鼎菓子全台唯一「專利包心噠啵曲奇」三重風味完美交融碰撞，搶攻中秋送禮必買清單。
中秋送禮清單再加1！人氣糕點品牌「鴻鼎菓子」推出全台唯一「專利包心噠啵曲奇」歷經900天研發測試，以味覺、配方、技法成就雙層包心的噠啵曲奇，三重風味完美交融碰撞，入口後層次美味一拍即合，打造精品級甜點極品滋味。
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專利包心噠啵曲奇兩種獨家口味「可可歐蕾」、「海鹽摩卡」，分別是由經典原味、黑巧克力、海鹽咖啡去組合搭配而成的雙層包心曲奇，中層嚴選源自歐洲72%的黑巧克力，酥鬆香脆的曲奇口感融合著黑巧包心的濃郁絲滑苦甜滋味，獨特外型和多層次口感，讓許多甜點控吃一口就喜歡、真的停不下來。
同時，鴻鼎菓子出品的產品，堅守「天然」、「營養」和「安全」三大製作核心，以及「少鹽、少糖、少油」的三少配方，搭配「無香料、無防腐劑、無添加化學物、無反式脂肪酸」的四無鐵則。其中，人氣商品「台灣黑熊國民曲奇」，就嚴選「天然草飼奶油」作為原料，因為堅持不添加任何泡打粉、膨鬆劑等化學速成原料，寧可多耗費5倍的時間，改用6000次打發奶油技法，再經16道程序層層把關。
鴻鼎菓子
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