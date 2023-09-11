迪士尼咖啡廳在信義區！星巴克Ｘ迪士尼聯名「米奇杯、奇奇蒂蒂杯」21款新品9/19開搶，限定「迪士尼星巴克主題店」免費拍。

迪士尼控、星巴克鐵粉一起暴動！為了歡慶迪士尼100週年慶，以復古懷舊主題設計再度和星巴克聯名推出15款造型杯子和6款生活用品，米奇、史迪奇、小飛象、奇奇蒂蒂等經典角色，印在星巴克杯身上賣萌之餘，質感也是爆棚，讓鐵粉忍不住全都想收藏。







將於9/19正式開賣的星巴克Ｘ迪士尼聯名系列，台灣區僅推出造型杯款和日常小物，首推必搶的15款全新設計造型杯子，米奇、米妮、奇奇與蒂蒂、小飛象、史迪奇與安琪等經典角色，以簡約線條呈現出復古氛圍，有附有米奇、米妮或史迪奇造型杯蓋的「馬克杯」；復古綠和奶茶色系的「不鏽鋼杯(水壺)」；以及透明可愛的「TOGO冷水杯」等杯款，全都是可愛爆棚的必搶品。







同時，針對日常所需推出療癒系手提袋和雨傘各三款造型，米奇、米妮、唐老鴨等好友齊聚歡樂的模樣，不管是不是迪士尼鐵粉都會腦頗弱地想買。並將星巴克台北時代門市佈置成全台唯一迪士尼咖啡廳，於9/18~10/13期間，店內有Disney迪士尼窗貼、拍照背板、拍照框等佈置，帶你走進迪士尼的魔法世界。





星巴克、迪士尼DISNEY聯名商品

開賣日：2023/9/19(二)依各門市營業時間起販售

注意事項：

1.商品上市當日，為顧及安全，指定DISNEY+STARBUCKS聯名商品，將依照每人現場排隊順序發放號碼牌，每人僅限領取每款指定商品各乙張。9/20(三)起則不受此限。

2.各門市均有排隊動線規劃與號碼牌發放，請於銷售前一日電洽門市詢問確認。車道型門市的車道服務不接受排隊購買。

(1)汐科門市排隊動線於百貨A棟大門口外左側排隊區依序發放號碼牌。

(2)高雄時代門市排隊動線於高雄統一時代百貨1樓大門口依序發放號碼牌。



星巴克、迪士尼聯名 全品項飲料2杯6折活動

活動時間：2023/9/18(一)-2023/9/19(二)

活動內容：活動期間憑星巴克社群官方帳號(網站Banner、LINE官方帳號、instagram、facebook)迪士尼截圖，購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰飲料，可享2杯6折優惠。

注意事項：

1.單筆交易最高限購四杯並限當場一次領取。

2.優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。



星巴克、迪士尼聯名贈送限定貼紙

活動時間：2023/9/18(一)起至贈完為止

活動內容：活動期間單凡購買迪士尼系列聯名商品乙件，即可獲得迪士尼奇幻魔法限定貼紙乙張。(貼紙兩款，款式隨機提供，贈完為止)

1.贈品以門市現貨為主，不累贈，數量有限贈完為止。

2.紙本飲料券銷售不可參加滿額贈活動。



星巴克、迪士尼聯名外送平台-迪士尼驚喜

活動辦法：活動期間全日於外送平台foodpanda、 foodomo購買指定套餐可獲贈迪士尼造型吊飾一個(款式隨機送出，不可選樣，數量有限，送完為止)。

活動期間：

第一波 9/19(二)-10/3(二)

1.歡聚4杯組︰內含特大杯那堤4杯+迪士尼造型吊飾1個，套餐價600元。

2.那堤蛋捲組合︰內含咖啡蛋捲禮盒1盒+特大杯那堤1杯+迪士尼造型吊飾1個，套餐價650元。

第二波 10/4(三)起至售完為止

1.歡聚4杯組︰內含特大杯那堤4杯+迪士尼造型吊飾1個，套餐價600元。

2.咖啡隨行外帶盒︰內含咖啡隨行外帶盒1盒+迪士尼造型吊飾1個，套餐價500元。