台北牛排控搶收藏！挑戰最強「33間台北必吃牛排」排名大公開，就連「教父牛排」也擠不進前三名。

台北人要收！33間打卡必吃台北牛排都給你！台北聚集了許多頂級牛排館，各個都擁有讓人食慾大開的軟嫩口感，與獨具特色的精美裝潢、擺盤，不論是老饕最愛的頂級牛排，還是經典老字號牛排館，通通都要記下來，窩客島這次特別蒐羅了在8月份IG上被打卡最多次的「台北牛排」，讓你不僅能朝聖台北最經典的牛排館，又能拍出讓人口水狂流的最強美食打卡照。





此次榜單集結了許多知名的頂級牛排館，各個都是經典必吃，像是位在微風南山47樓的「史密斯華倫斯基」，最吸睛的莫過於以掛吊的形式登場的「44OZ.和牛戰斧牛排」，鄰桌炙燒牛油、現場手切，整個過程都讓人忍不住瘋狂拍照、錄影；晶華的「ROBINS 牛排屋」除了有主餐的豪華牛排，還提供自助沙拉吧、甜點吃到飽可以享用，是大胃口美食家的必吃牛排館。





現在就跟著窩客們一起來看看前11名「台北牛排」介紹：

打卡必吃台北牛排：第11名 ROBIN'S 牛排屋

部落客 小J 造訪 ROBIN'S 牛排屋 說：

菲力牛排，口感較為軟嫩的部位，通常小J 還蠻愛點菲力；配菜的部分也都很美味，牛排的肉味香氣很足，熟度也恰恰好，每一口咬下都覺得很滿足，好好吃喔<全文介紹>



#ROBIN'S 牛排屋

地址： 台北市中山區中山北路二段39巷3號2樓

電話： 02-2523-1321







打卡必吃台北牛排：第10名 艾朋牛排餐酒館 À Point Steak & Bar

部落客 布雷克 造訪 艾朋牛排餐酒館 À Point Steak & Bar 說：

咬起來還帶燻烤的味道，選擇的是服務生建議的三分熟，整塊牛排不會看到血水，吃吃起來牛肉肉味還蠻濃郁的，而且油脂豐富每一口都帶有肉汁感…<全文介紹>



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#艾朋牛排餐酒館 À Point Steak & Bar

地址：台北市信義區忠孝東路五段139號2樓

電話：02-2756-7788







打卡必吃台北牛排：第9名 MUCHOYAKI

部落客 龜毛麗 造訪 MUCHOYAKI 說：

身為牛排教父旗下的餐廳，牛排肯定是強項，精選Prime等級的肋眼牛排，16oz光看就覺得滿足，以精緻瓷盤取代鑄鐵鍋盛裝，切片後兩人一起分食，份量剛好，更能感受恰到好處的品嚐體驗。<全文介紹>



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#MUCHOYAKI

地址： 台北市信義區松壽路9號6樓

電話：02-2729-0538







打卡必吃台北牛排：第8名 教父牛排 Danny's Steakhouse

部落客 兩隻小豬 造訪 教父牛排 Danny's Steakhouse 說：

最我訝異的是，主廚竟能將三分熟肉質做到外脆內軟的口感，表層還有一層淺淺的焦香與酥脆，而且還有股木炭的燻香，整體真的非常棒！<全文介紹>



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#教父牛排 Danny's Steakhouse

地址： 台北市中山區樂群三路58號

電話：02-8501-1838







打卡必吃台北牛排：第7名 茹絲葵美式牛排

部落客 跟著Allen吃喝玩樂 造訪 茹絲葵美式牛排 說：

光是切下去就知道這塊肉有多嫩！我自己是比較喜歡吃軟嫩的肉，所以肋眼比較合我的胃口！同樣的，不需要沾醬就很好吃，高級的牛肉就是要吃原味啊，太多的調味是在污辱它！<全文介紹>



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#茹絲葵美式牛排

地址：台北市松山區民生東路三段135號

電話： 02-2545-8888







打卡必吃台北牛排：第6名 美福乾式熟成牛排館

自2012年開幕以來，首創於餐廳內打造全台最專業的乾式熟成室，並領先業界推出美國頂級乾式熟成牛排55天、75天甚至高達200天的夢幻牛排，其中美國頂級55天乾式熟成帶骨牛排，經過高溫爐烤後散發出獨特誘人的濃郁肉香，外酥內嫩，豐富的油花裡帶著細細甘甜，是所有熟成天數中最廣為饕客喜愛的天數。



# 美福乾式熟成牛排館

地址：台北市內湖區民善街128號2F

電話：02-2796-1566







打卡必吃台北牛排：第5名 WILDWOOD 原木燒烤牛排海鮮餐廳

部落客 I'M ALICE采采 造訪 WILDWOOD 原木燒烤牛排海鮮餐廳 說：

勒眼牛排及小羔羊排，燻烤的香氣讓人胃口大增，肉質都超級嫩！！而每份主餐都會提供一份配菜，「松露起司通心粉」請點起來，玉米還會幫忙切好，讓我們可以優雅用餐<全文介紹>



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#WILDWOOD 原木燒烤牛排海鮮餐廳

地址： 台北市信義區松壽路9號4樓

電話： 02-2722-8886







打卡必吃台北牛排：第4名 Orchid Restaurant 蘭

部落客 蔣嫣嫣 吃貨系律師 造訪 Orchid Restaurant 蘭 說：

牛排水嫩的程度直逼鴨肝，一刀下去很輕易就切開了，也沒有散的到處都是。入口先是鴨肝濃郁暴力的油脂味，再慢慢的：牛肉、松露香氣以及焦香派皮交互刺激味蕾，整體走一個奢華暴力口味<全文介紹>



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#Orchid Restaurant 蘭

地址：台北市大安區安和路二段83號

電話： 02-2378-3333







打卡必吃台北牛排：第3名 雅室牛排 仁愛圓環店

部落客 D&W黑白雙搭 造訪 雅室牛排 仁愛圓環店 說：

因為外皮包著派皮，所以這個5分熟吃起來口感會更加軟嫩，牛肉的油脂鮮甜濃郁，裡面搭配的松露蘑菇香氣更提升了牛肉的甜味，原來這就是威靈頓牛排，真的是蠻不錯吃的<全文介紹>



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#雅室牛排 仁愛圓環店

地址：台北市大安區仁愛路四段105巷1號

電話： 02-2775-3011







打卡必吃台北牛排：第2名 A Cut 牛排館

部落客 janetfoodhunt 造訪 A Cut 牛排館 說：

我覺得 A Cut 和其他吃過的牛排館最大區別在於前菜、湯品和甜點讓人感覺是用心設計過而且非常別出心裁的，不是美式豪放的風格，主餐的牛排更是沒什麼好挑剔<全文介紹>



#A Cut 牛排館

地址：台北市中山區遼寧街177號2樓

電話：02-2571-0389







打卡必吃台北牛排：第1名 史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky

部落客 米陸愛享樂 造訪 史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky 說：

這牛排出場方式非常華麗、吸引人目光…戰斧牛排被掛在勾子上放在推車推出來，並且請出帥氣的服務人員在桌邊服務，把牛油加熱淋在牛排上讓牛排香氣更加突出…並且加熱同時牛油也會淋在下上的馬鈴薯…<全文介紹>



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#史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky

地址：台北市信義區松智路17號47F

電話： 02-2345-5647







WalkerLand攜手Tagnology影響力行銷平台針對2023年8月份「台北牛排」排行榜：

1、史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky

2、A Cut 牛排館

3、 雅室牛排 仁愛圓環店

4、Orchid Restaurant 蘭

5、 WILDWOOD 原木燒烤牛排海鮮餐廳

6、 美福乾式熟成牛排館 Fresh & Aged Italian steak house

7、茹絲葵美式牛排

8、教父牛排 Danny's Steakhouse

9、MUCHOYAKI

10、艾朋牛排餐酒館 À Point Steak & Bar

11、ROBIN'S 牛排屋

12、莫爾頓牛排館

13、WilsonPark 威爾森公園

14、CROM Taipei

15、TGB很牛炭燒牛排 台北東興店

16、勞瑞斯牛肋排餐廳

17、墨賞新鐵板料理

18、王品牛排中山北店

19、地中海牛排館-歐華酒店

20、台北君悅酒店 Bel Air 寶艾西餐廳

21、橫濱牛排 微風南京店

22、Musée Kitchen & Bar

23、瀧厚炙燒熟成牛排

24、歐華酒店地中海牛排館

25、史坦利美式牛排 敦化店

26、Just Grill

27、Longtail

28、Le Duet Modern Kaiseki 木木秝

29、Ikinari Steak

30、 台北喜來登大飯店 - 安東廳 Antoine Room

31、 紅屋牛排館民生店

32、The Tavernist

33、 台北晶華酒店栢麗廳 Brasserie