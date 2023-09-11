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井村屋冰品登台！日本人氣冰品「井村屋」進軍全家超商，鳳梨冰點、鯛魚燒冰淇淋、白玉紅豆冰淇淋，搶先開吃。

2023-09-11 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：台隆集團、KOL「Raymond」、KOL「躺躺」、KOL「食空旅喵」 人氣：1,302
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編輯 李維唐

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甜點控真的要尖叫了！日系甜點控一定要搶先衝全家，台隆集團引進知名日本百年菓子屋「井村屋」三款限定人氣冰品，即日起將在「全家便利商店」登場。而三款限定人氣冰品包含了有人氣「鳳梨冰點」、小朋友最愛的「鯛魚燒冰淇淋」以及少女系的「白玉紅豆冰淇淋」，甜點控一定要搶先開吃。

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這三款人氣冰品之中，首推高人氣「鳳梨冰點」，主打採用沖繩縣產鳳梨汁所製成，外型如同迷你現切鳳梨片，一口大小好入口，小包裝更是讓人愛不釋手。是許多甜點控衝日本一定會品嚐的甜點之後，也是這一次詢問度最高的人氣冰品。


另外兩款人氣爆款的「鯛魚燒冰淇淋」，有著超Q的鯛魚燒外形，餅皮如威化餅般輕盈鬆脆，包裹著香草冰淇淋與綿密的紅豆內餡，咬一口就能感受到鬆脆外皮、細綿的冰淇淋與紅豆餡，多重滋味令人回味。同為紅豆控不能錯過的「白玉紅豆冰淇淋」，以濃郁的香草冰淇淋為基底，淋上日式紅豆顆粒醬汁，搭配彈牙的日式麻糬，能品嚐到道地日式的和菓風味。

 

井村屋 鳳梨冰點/鯛魚燒冰淇淋/白玉紅豆冰淇淋

上市通路：全家便利商店
限定優惠：原價250元/盒、上市優惠價179元/盒
鳳梨冰點17入/盒
鯛魚燒冰淇淋5入/盒
白玉紅豆冰淇淋4入/盒

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冰淇淋 紅豆 全家 井村屋 more
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