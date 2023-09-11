極光雙人遊搶先報名！一生一定要去一次「作伙看極光 雙人就go」限時極光促銷專案，加碼贈環亞貴賓室、美加墨WiFi三日免費券。
極光真的是許多人一生旅遊清單的「第一名」，而為了讓「極光旅行」變的更簡單，加拿大西北地區旅遊局首度在台攜手加拿大航空，共同推出「作伙看極光 雙人就go」的限時極光促銷專案，只要在可樂、東南、易遊網、理想與雄獅五間旅行社官網，就可以簡單預訂極光旅行、一圓旅遊清單的夢想。
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素來被譽為「世界極光之都」西北地區首府黃刀鎮（Yellowknife），位於北極圈以南400公里、北緯62°30’的極光帶區域內，憑藉著絕佳地理位置、乾淨澄澈的空氣和極低的光污染率，獲得美國國家航空暨太空總署（NASA）認證為「全球最適合觀賞北極光的地方」平均只要停留三個晚上、看到極光的機率就高達98%。
西北地區每年約有超過240個夜晚可見極光，是深受極光女神寵愛的天選之地，也是全球極光追尋者的聖地，當地一年可分為三季，除了五月至八月中旬的夏季時節、受到北極圈緯度影響，將出現極地特有的日不落永晝奇景外；八月中旬至九月底，開始可欣賞到閃耀的秋季極光與滿地楓紅大地相互輝映，到了十一月中旬至隔年的四月初，更是賞極光的最佳季節，只要抬起頭，隨時可見令人魂縈夢牽的光彩在夜空曼妙飛舞。
同時，加拿大西北地區旅遊局亞洲區域旅業經理錢亞說明：「曾吸引英國王室都多次造訪的黃刀鎮，擁有全極地唯一可以容納60人的極光觀景台，目前正全面開放中；人們可以在別具特色的鄉村小木屋內、一邊享用美食茶飲一邊欣賞極光，或舒適的旅館、熱水浴缸，甚至是市中心的街道，就能與極光來場最浪漫的不期而遇。也可以在加拿大原住民的帳篷裡等待極光到來，或是在紅遍社交媒體的極光村（Aurora Village）內，和極光獵人們，一同搭乘越野車在雪地奔馳，也能搭乘狗拉雪橇、疾速前往不同的地點刺激追光。」
並且，加拿大航空台灣總經理陳美至表示：「疫情開放後至2023夏季，加拿大航空的整體航班運量已恢復近九成，亞太區雖然是恢復較慢的地區，但是我們觀察到，台灣旅客在預訂加拿大黃刀鎮賞極光的人數目前已達到疫情前的五成、並持續快速成長中，適逢11年一度極光大爆發，我們相當看好台灣市場的潛力，特別與旅行社夥伴一同推出雙人成行的極光專案，只要在這五家旅行社訂購黃刀鎮的旅遊行程，就能一次享有超值三重優惠，致力成為台灣旅客一圓極光夢的最佳神隊友。」
作伙看極光 雙人就go
專案銷售日期：自即日起至2023年11月30日
適用旅遊日期：自即日起至2024年底，回程皆可免費停留日本與韓國
作伙看極光：加拿大黃刀鎮旅行攻略 免費講座
活動期間：2023年9月24日（日）
報名網址：https://reurl.cc/lDE5XA
活動內容：邀請台灣首位創下開團號召粉絲一同至黃刀鎮追極光的知名部落客「爆肝護士的玩樂記事」（霸丸），親自分享追極光攻略，一同越野滑雪、穿梭於極地奇景，探索這片充滿自由與野性美的曠野大地。
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