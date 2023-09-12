達美樂披薩半價！達美樂「黃金月見四喜披薩」中秋披薩5折開賣，12吋披薩「龍蝦舞沙拉+夏威夷」4種口味一次吃。
達美樂披薩半價吃起來！超人氣連鎖披薩「達美樂」，最受到披薩控歡迎的「四喜披薩」吃法，直接把四種口味都集結在一個披薩裡，這次特別針對中秋節推出「黃金月見四喜披薩」，除了一次可以吃到4種人氣口味之外，還有12吋披薩外帶「半價」限定優惠，披薩控中秋節吃起來。
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達美樂本次中秋限定新品「黃金月見四喜披薩」，特別集結店內超人氣口味「海鮮、超級豪華、夏威夷、龍蝦舞沙拉」，再搭配100%的莫扎瑞拉起司與切達起司，在圓心打黃金圓月的造型超應景。本次「黃金月見四喜披薩」即日起期間限定開賣，還可以搭配達美樂「天天外帶披薩半價」優惠，一個12吋大披薩只要351元就開吃。
除此之外，達美樂針對中秋節的聚餐需求，特別設計限定套餐「黃金月見四喜 中秋賞月套餐」，其中包含一個新品「黃金月見四喜大披薩」，以及另一款任選口味大披薩，副餐則有「香烤雞翅2份、香濃可可酥捲12塊」以及飲料可樂1瓶，1199元就能吃得到。
達美樂 黃金月見四喜披薩
優惠活動：搭配達美樂「天天外帶披薩半價」，優惠價351元。
四喜口味內容：海鮮+超級豪華+夏威夷+龍蝦舞沙拉
達美樂 黃金月見四喜披薩 中秋賞月套餐
售價：NT$1,199 元
套餐內容：黃金月見四喜大披薩、一般口味大披薩、香烤雞翅2份香濃可可酥捲12塊、1.25ml 可樂1瓶。
詳細活動規範及供應情形，依 達美樂 官方公告為準。
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