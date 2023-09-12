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飽到天靈蓋！北海道湯咖哩Suage推出4.2公斤特大盛「巨無霸雙拼湯咖哩」，9/18-10/31挑戰成功免費吃、再送千元餐券。

2023-09-12 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐 人氣：1,091
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編輯 李維唐

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挑戰你的「鴕鳥胃」！北海道湯咖哩Suage特別於9/18至10/31推出「大胃王挑戰賽」，只要在限時30分鐘內挑戰完食總重量達4.2公斤的全新商品大胃王美食「特大盛 巨無霸雙拼湯咖哩」套餐，除了免餐費錢外，還可以還可獲得1000元的餐券。挑戰失敗者雖需付餐點費1,988元，但仍可獲得挑戰安慰獎500元餐券一張。 

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北海道湯咖哩Suage表示，這一次大胃王挑戰賽以重量達4.2公斤的全新組合「特大盛 巨無霸雙拼湯咖哩」為挑戰美食，集結Suage北海道湯咖哩兩樣招牌主菜為主角，如疊疊樂般從碗底開始堆疊起的漢堡排為高人氣品項，料理長選以純牛絞肉手打塑形製作，香煎後的牛肉漢堡排口感扎實、保有肉汁香氣，在吸附湯咖哩後更顯得風味醇厚，相較單人份的漢堡排使用份量，「特大盛 巨無霸雙拼湯咖哩」的牛肉漢堡排共有五份，每份約達600克。


另一款在碗邊舖滿半圈份量的日式角煮，如骨牌般排列著令人畏懼！選以台灣精品畜牧品牌究好豬的豬五花部位，以味醂、日式醬油等醬料燉煮至軟嫩後，再經鐵板香煎表面，帶來口感軟而不爛，帶有些微Q彈的飽滿鮮美滋味，每一塊都保持著Suage北海道湯咖哩的美味理念之餘，還要等你把多達15塊共600g的角煮吃光光。

除了肉量加起來共計1.2公斤的牛肉漢堡排、豬肉角煮之外，還有近五人份量的配菜，以素炸料理的馬鈴薯、茄子、玉米筍等多款蔬菜之外，還有日本冠軍原種斗南越光米以及北海道本店原汁原味直輸來台的招牌湯頭原味湯咖哩，加總達到4.2公斤的份量。



 

 

Suage北海道湯咖哩

Suage 統一時代店
台北市忠孝東路五段8號B2  02-27222289 

Suage 大直美麗華店
台北市中山區敬業三路20號B1 (美麗華百樂園) 02-8502-5999

Suage台南三井店
台南市歸仁區歸仁大道101號1樓(三井OUTLET) 06-303-2211

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咖哩 湯咖哩 大胃王
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