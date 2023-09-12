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搭星宇送頭等艙SONY耳機！星宇航空北美航線再加一「台北-舊金山」12/16首航，17天限定「頭等艙加碼送萬元SONY耳機」。

2023-09-12 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：星宇航空 人氣：285
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編輯 鄭雅之

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星宇航空北美舊金山12/16首航！不斷創下台灣航空界新高度的「星宇航空」，這次將北美版圖再度擴到舊金山，將於即日起開賣訂位，並於12/16正式首航，帶你探訪科技重鎮矽谷、走進自然達穆爾紅木林國家公園，來趟最不一樣的美國夢。並和Sony合作，於12月底前只要搭乘舊金山航班的頭等艙旅客，就直接送萬元頭等艙同型號Sony WH-1000XM5耳罩式無線藍牙降噪耳機。
星宇航空 台北-舊金山/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
星宇航空 台北-舊金山/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

舊金山航線將由A350執飛，全艙等共306個座位，頭等艙及商務艙配置全台唯一個人拉門，享有獨立空間，並配備零重力（Zero G）模式的座椅，即便的遠程航班依然可以享受最高品質的旅程。豪華經濟艙也以最高規格打造，寬敞座椅配備符合人體工學的腿靠及腳踏板，使腿部能完整伸展。
星宇航空 台北-舊金山/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
星宇航空 台北-舊金山/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

舊金山為美國人口密度第二高大城市，周邊有科技重鎮矽谷，有著極高的國際商旅需求。同時，亞裔人口更是佔總數三分之一，此次新開航滿足往返亞洲探親等需求。單純出國玩的旅客，則是可以探訪豐富的自然資源，夏日避暑、冬季變滑雪勝地的「太浩湖」，以及有著震撼瀑布景觀的「優勝美地國家公園」，揪你一起遠離都市塵囂。

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星宇航空 台北-舊金山/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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星宇航空 台北-舊金山 首航時間

首航：2023/12/16
航班時間：
JX012 每週二、四、六 23:30~18:15
JX011 每週二、四、六 23:40~05:30＋2

明年3月起，每天飛航。
 

星宇航空 舊金山首航優惠

活動時間：12/16~12/31
活動內容：凡搭乘星宇航空台北飛往舊金山的頭等艙旅客，即可獲得頭等艙同型號Sony WH-1000XM5耳罩式無線藍牙降噪耳機。

 

 

 

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#星宇航空
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