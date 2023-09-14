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台北蛋黃酥不用衝彰化！鹿港排隊搶「新⼝味蛋黃酥」快閃SOGO忠孝館，每天只賣500盒、每人限購2盒、9點發號碼牌。

2023-09-14 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：SOGO 人氣：1,439
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

台北蛋黃酥控衝！彰化鹿港排隊搶「新⼝味蛋黃酥」快閃SOGO忠孝館！提到中秋月餅，就一定會分成兩派人馬，一派是只認酥香的蛋黃酥，一派是喜歡軟綿的廣式月餅。而在台灣人氣居高不下的蛋黃酥，是只要到中秋就一定會掀起蛋黃酥之亂，各家人氣蛋黃酥門口天天都有排隊人龍，只為了吃上一顆外酥內軟又微鹹微甜的蛋黃酥。SOGO便看準蛋黃酥的人氣，接力邀請多家名店北上快閃，讓台北蛋黃酥控直呼超幸福。
新⼝味蛋黃酥SOGO忠孝館快閃/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
新⼝味蛋黃酥SOGO忠孝館快閃/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

將於9/15~9/29再度快閃台北SOGO忠孝館的鹿港著名蛋黃酥店「新口味食品行」，酥脆外皮包著甜而不膩的紅豆餡，以及鹹香飽滿的鹹蛋黃，讓人一口咬下超幸福。此次快閃每日僅限量500盒，將在每天早上9點發放號碼牌，每人最多限購2盒，一定要趁早先去排隊才有機會吃到。

推薦閱讀：必搶蛋黃酥再加一！蛋黃酥控激推「miopane蛋黃酥」低糖版長輩吃過狂點頭，「整顆鹹蛋黃、奶油烏豆沙」大口咬下超滿足。
新⼝味蛋黃酥SOGO忠孝館快閃/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
新⼝味蛋黃酥SOGO忠孝館快閃/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

 

新⼝味蛋黃酥 中秋禮盒 SOGO忠孝館快閃

快閃時間：9月15日至9月29日
快閃地點：台北SOGO忠孝館B2 Fresh Club
限量：每日限量500盒  
售價:325元/6入/盒，每⼈限購2盒，售完為⽌。
販售排隊動線:
1、開店前請統一於SOGO忠孝館1樓東大門圓型廣場依序排隊。
2、開店後9點於B2 Fresh Club開始發放號碼牌。
3、9點30分貨到依號碼牌開始販售，數量有限，售完為止。

新口味食品行注意事項 :
1.依照每人現場排隊順序發放號碼牌，每人每次限購最多「2盒」，中途不得離開隊伍、不得更換品項(盒數)，離場恕不保留商品，限當日購買，商品銷售數量依現場實際庫存為主。
2.貨到開始販售後，請持號碼牌依序至櫃台結帳購買，遺失號碼牌或毀損無法辨識等，即視同放棄購買權利
3.不提供宅配、不提供來電預約，僅開放現場排隊，且需當下一次性取貨。
4.每日限量供應，數量有限，售完為止。
5.為確保食品衛⽣安全，食品售出⼀律無法退換。
6.如有任何爭議 新口味食品行 保留最終決定權。

 

 

 

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