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大直人烤肉趴！大直英迪格「月圓酒肉狂」六大海陸燒烤、沁涼飲品，50道BBQ美食、再抽總統套房住宿劵。

2023-09-13 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：大直英迪格 人氣：1,324
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編輯 李維唐

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大直人一定不能錯過的中秋烤肉趴，台北大直英迪格酒推出中秋限定「月圓酒肉狂」六大海陸燒烤(直火燒烤骰子牛、美國肋眼、法式羊排、水牛城雞腿卷、鮮烤扇貝及鹽烤夏季小卷)，由星級主廚炙燒上桌。要讓大直人美美的吃烤肉、開心的過中秋節。

推薦閱讀：中秋烤肉食材大車拼！7間17款「大份量牛排、超大塊豬肉、新鮮海產組合」總整理，在家簡單烤真的比較中秋。



台北大直英迪格酒店，將在9月29、30日推出「月圓酒肉狂」烤肉趴，於戶外酒吧sneaKOut BAR舉辦，飯店將準備六大海陸燒烤(直火燒烤骰子牛、美國肋眼、法式羊排、水牛城雞腿卷、鮮烤扇貝及鹽烤夏季小卷)，由星級主廚炙燒上桌，並提供精選紅酒、啤酒、調酒等沁涼氣泡飲無限暢飲；近50道豐盛美食，無限享用。


星級廚藝團隊也走出廚房，在豪華行動烤肉車上服務賓客，感受新鮮肉品在烤爐滋滋作響及散發的陣陣濃厚香氣，現場並設置精選紅酒、啤酒、調酒等沁涼氣泡飲無限暢飲，盡情享受一邊吃肉、一邊喝酒，大快朵頤吃飽喝足。另有清爽解膩的開胃菜及沙拉、手工製作的道地義大利披薩、甜點等近50道豐富佳餚，滿足不同味蕾。
同時，加碼舉辦抽獎活動，每天各抽出1張「總統套房住宿券」，每晚價值18萬元。

 

 


 

 

台北大直英迪格酒店 月圓酒肉狂

活動期間：9月29、30日
活動內容：每日限量90位席次，每位成人1,980元+10%，9月23日前預訂可享85折優惠，成人價1,683元+10%。
洽詢專線：02-3518-7778

 

 

 

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