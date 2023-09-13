肉肉控衝買一送一！漢堡王無麵包版「四層牛肉堡、雙層辣雞腿堡」吃起來，21天快閃「無麵包四層烤牛」超大份量吃超飽。

漢堡王無麵包版牛肉堡強勢回歸！懂吃的速食控，每到中秋節前夕就一定會到漢堡王瘋狂敲碗，跪求中秋限定「無麵包版漢堡系列」開賣，今年肉肉控一樣許願成功，將於9/21~10/10限定推出四款重量級「無麵包版四層烤牛堡、雙層烤牛堡、雙層辣腿排、雙層脆雞堡」，連續21天不間斷為肉肉控獻上最浮誇的肉肉堡。並推出一日限定「買安格斯送野鮭堡」買一送一優惠，真材實料的鮭魚堡、牛肉堡海陸雙享受。







連續三年推出「無麵包版肉肉堡」的漢堡王，今年中秋節也不缺席！加碼延長販售時間到21天，首推必吃「無麵包四層烤牛」，上下各兩層漢堡王經典火烤牛肉排，夾著新鮮時蔬、美式起士，大口咬下超過癮。小鳥胃的話，也有「無麵包雙層烤牛」可以選擇。







不吃牛的話，也貼心準備無骨炸雞堡供大家選擇，有厚度超高、香酥麻辣的「無麵包雙層辣腿排」，以及獨門研發胡椒香入味脆雞片的新品「無麵包雙層脆雞」，款款都是炸雞控最療癒的必吃美味。並於9/14 上午十點半推出「買安格斯系列、送野鮭堡」買一送一優惠，野生新鮮的秋鮭直接整塊炸成魚排夾進漢堡中，是近期漢堡王爆夯新品。



推薦閱讀：牛排配茶也超搭！勞瑞斯牛肋排餐廳X有記名茶「茶餐饗宴2.0」打破刻板印象，「鐵觀音冷泡茶＋牛肋排」雙重享受。



漢堡王無麵包系列

活動時間：2023/9/21-10/10，每日1030-打烊前30分鐘供應

活動門市：全門市(科技廠與兒園無售，請依各店實際供應為準)

活動通路：臨櫃/自助點餐機/官網點餐

品項：

無麵包四層烤牛 單點$279、套餐$324

無麵包雙層烤牛 單點$179、套餐$224

無麵包雙層辣腿排 單點$159、套餐$204 (火烤店無售此品項)

無麵包雙層脆雞 單點$109、套餐$154



漢堡王買安格斯送野鮭堡

活動時間：2023/9/14 上午10：30至各店打烊前30分鐘供應。

活動門市：全門市（唯科技廠、機場、兒童樂園不適用）

活動通路：臨櫃/自助點餐機/官網點餐(官網9/12起開放預購9/14外帶取餐，預訂外帶安格斯系列常態套餐並輸碼「FREESL」即可獲免費香酥鮭魚堡乙顆，乙份安格斯套餐送乙顆香酥鮭魚堡，優惠可累贈)。



注意事項：

1、買一套安格斯餐即送一個香酥鮭魚堡，買二套送兩個以此類推。

2、特殊活動不可再併行其他優惠使用。

3、數量有限，各店售完為止。

4、漢堡王保有更改活動之權利。