怪獸電力公司卡友禮！統一時代百貨台北店2023「超強週年慶」怪獸電力公司系列卡友禮搶先看，9/21盛大開跑。

粉絲卡友真的等不急了！統一時代百貨台北店為了搶攻週年慶商機，特別攜手怪獸電力公司推出最萌卡友禮，吸引粉絲卡友們的目光。除了化妝品滿2000送300、全館指定櫃位3000送400、家電區滿3000送300之外，五款限量卡友禮，會員只要當日單筆消費滿800元並扣除會員點數8點即可兌換。



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這一次與怪獸電力公司聯名推出的卡友禮之中，最讓人期待的就是9/21-9/24「怪可愛的暖手枕」，超柔軟觸感搭配毛怪的萌臉，讓人一摸就愛上，以及第二波9/28-10/1「怪好裝的收納籃」，具有超大容量及內外雙面設計，洗衣收納都好裝，還有第三波10/5-10/8「怪方便的折疊桌」，桌面設計以超萌圖案，搭配輕鬆摺疊收納功能，第四波10/12-10/15「怪好用的保溫餐袋」，出遊野餐都方便收納，為上班族必收款式。





此外，9/21-10/4也加碼推出限定滿額禮「摺疊箱型推車」，於全館指定櫃位累計消費滿2萬元即贈乙台(不累贈)，或是持當日累計消費滿2000元發票即可用899元加購乙台，以超萌馬卡龍配色，搭配毛怪、大眼怪、阿布可愛圖素，好拖好收納，時尚可愛感爆表。







統一時代百貨台北店「2023超強週年慶」會員獨享卡友禮

超強電力萌怪出擊

活動時間：會員當日單筆消費滿800元並扣除會員點數8點即可兌換乙份。

第一波9/21(四)-9/24(日)「怪可愛的暖手枕」，限量3,500份。

第二波9/28(四)-10/1(日)「怪好裝的收納籃」，限量3,500份。

第三波10/5(四)-10/8(日)「怪方便的折疊桌」，限量3,500份。

第四波10/12(四)-10/15(日)「怪好用的保溫餐袋」，限量3,500份。



統一時代百貨台北店「2023超強週年慶」會員 摺疊箱型推車限定滿額禮/加價購

活動時間：9/21(四)~10/4(三)

活動內容：總限量1,000台

方法一：活動期間內，會員於全館指定櫃位累計消費滿2萬元即贈乙台(每人每日限兌換乙台，不累贈)

方法二：持當日累計消費滿2000元發票，即可用899元加購乙台(每張發票限加購乙次，僅收現金，加購發票不再參加館內各項活動)