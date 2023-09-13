德式料理吃到飽！柏克金啤酒餐廳「德國啤酒節」週末快閃開吃，2天限定「啤酒喝到飽、德國美食buffet」嗨翻。

啤酒控約喝、約吃到飽！金車柏克金餐酒集團旗下的「柏克金啤酒餐廳」，是許多啤酒控下班約喝、週末約開趴的口袋名單，這次將在9/15(五)-10/3(二)舉辦期間限定「2023德國啤酒節」，推出限定啤酒、限定餐點，此外還有2天快閃「週末狂歡派對」吃到飽、喝到飽，啤酒控一定要揪團先衝。



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針對一年一度的「德國啤酒節」，這次柏克金啤酒餐廳特別推出「十月慶典啤酒」以清澈拉格酒體，帶有麵包與穀物類飽滿的麥芽風味。同時推出啤酒節限定料理「扭結麵包佐歐巴茲達乳酪、德式牛肉捲」，以及超吸睛1.2公斤全雞「巴伐利亞烤雞」，還有適合下酒的「綜合起司冷肉盤、德國豬腳肉食盤」，搭配1.5公升十月慶典啤酒300元加購優惠，讓人大口吃肉配啤酒。







本次限定酒、限定料理，都在「2023德國啤酒節」活動期間內限定供應，此外，柏克金啤酒餐廳更加碼在9/15(五)及9/23(六)推出「週末狂歡派對」，其中共提供超過10道德國美食吃到飽，包含「扭結麵包、炸物拼盤、綜合德國香腸、德式豬腳」等料理，還能搭配限定酒款「十月慶典啤酒」無限暢飲，以及樂團現場演出，打造最嗨啤酒趴。





柏克金啤酒餐廳 2023德國啤酒節

活動期間：2023/9/15(五)-10/3(二)

活動內容：

1、限定酒款 十月慶典啤酒

售價：原價$360/每壺

優惠活動：每天晚間七點、八點、九點將舉行整點Say Prost。一同舉起酒杯跟身旁朋友乾杯後，就可以參加限時加價購，1.5公升十月慶典啤酒每壺只要$300元。



2、限定料理

扭結麵包佐歐巴茲達乳酪：$299

德式牛肉捲：$399

巴伐利亞烤雞：$999

綜合起司冷肉盤：$1,099

德國豬腳肉食盤：$1,199



3、週末狂歡派對

活動日期：2023/9/15(五)及9/23(六) 18:30~22:00

入場費用：$1,199+10%每人

活動連結：https://walkr.tw/NfhS25Ia



詳細活動規範及供應情形，依 柏克金啤酒餐廳 官方公告為準。