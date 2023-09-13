為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 德式料理吃到飽！柏克金啤酒餐廳「德國啤酒節」週末快閃開吃，2天限定「啤…

德式料理吃到飽！柏克金啤酒餐廳「德國啤酒節」週末快閃開吃，2天限定「啤酒喝到飽、德國美食buffet」嗨翻。

2023-09-13 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：柏克金啤酒餐廳 人氣：379
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

啤酒控約喝、約吃到飽！金車柏克金餐酒集團旗下的「柏克金啤酒餐廳」，是許多啤酒控下班約喝、週末約開趴的口袋名單，這次將在9/15(五)-10/3(二)舉辦期間限定「2023德國啤酒節」，推出限定啤酒、限定餐點，此外還有2天快閃「週末狂歡派對」吃到飽、喝到飽，啤酒控一定要揪團先衝。

推薦閱讀：大直人烤肉趴！大直英迪格「月圓酒肉狂」六大海陸燒烤、沁涼飲品，50道BBQ美食、再抽總統套房住宿劵。
柏克金啤酒餐廳 2023德國啤酒節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
柏克金啤酒餐廳 2023德國啤酒節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

針對一年一度的「德國啤酒節」，這次柏克金啤酒餐廳特別推出「十月慶典啤酒」以清澈拉格酒體，帶有麵包與穀物類飽滿的麥芽風味。同時推出啤酒節限定料理「扭結麵包佐歐巴茲達乳酪、德式牛肉捲」，以及超吸睛1.2公斤全雞「巴伐利亞烤雞」，還有適合下酒的「綜合起司冷肉盤、德國豬腳肉食盤」，搭配1.5公升十月慶典啤酒300元加購優惠，讓人大口吃肉配啤酒。
柏克金啤酒餐廳 2023德國啤酒節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
柏克金啤酒餐廳 2023德國啤酒節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

本次限定酒、限定料理，都在「2023德國啤酒節」活動期間內限定供應，此外，柏克金啤酒餐廳更加碼在9/15(五)及9/23(六)推出「週末狂歡派對」，其中共提供超過10道德國美食吃到飽，包含「扭結麵包、炸物拼盤、綜合德國香腸、德式豬腳」等料理，還能搭配限定酒款「十月慶典啤酒」無限暢飲，以及樂團現場演出，打造最嗨啤酒趴。
柏克金啤酒餐廳 2023德國啤酒節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
柏克金啤酒餐廳 2023德國啤酒節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載





 

柏克金啤酒餐廳 2023德國啤酒節

活動期間：2023/9/15(五)-10/3(二)
活動內容：
1、限定酒款 十月慶典啤酒
售價：原價$360/每壺
優惠活動：每天晚間七點、八點、九點將舉行整點Say Prost。一同舉起酒杯跟身旁朋友乾杯後，就可以參加限時加價購，1.5公升十月慶典啤酒每壺只要$300元。

2、限定料理
扭結麵包佐歐巴茲達乳酪：$299
德式牛肉捲：$399
巴伐利亞烤雞：$999
綜合起司冷肉盤：$1,099
德國豬腳肉食盤：$1,199

3、週末狂歡派對
活動日期：2023/9/15(五)及9/23(六) 18:30~22:00
入場費用：$1,199+10%每人
活動連結：https://walkr.tw/NfhS25Ia

詳細活動規範及供應情形，依 柏克金啤酒餐廳 官方公告為準。

 

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#德國啤酒節
morechevron_right
文章關鍵字
柏克金啤酒餐廳 德國啤酒節 啤酒 吃到飽 more
延伸閱讀

中秋烤肉食材大車拼！7間17款「大份量牛排、超大塊豬肉、新鮮海產組合」總整理，在家簡單烤真的比較中秋。

 編輯 李維唐

夏天喝剛剛好！臺虎「早安美汁橙」9.99%啤酒，堪稱早上喝也是很可以的「透早系」開醺柳橙啤酒。

 編輯 李維唐

啤酒控久等了！掌門精釀X啤酒頭釀造聯手推出「密語」和「紫霞」限定酒款，讓懂的都懂的你、不能錯過必喝酒單。

 編輯 李維唐

食記 - 高雄 三民區 時光蔥蔥

 湯小君
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 張人尹

編輯 張人尹
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 張人尹最新文章

morechevron_right

COUPON

日韓上網wifi機 會員超低價每天只要$79!

衝日本超划算! 0點換~日本東京銀座 樂天免稅店優惠券

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up