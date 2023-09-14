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DiamondTowers樓層攻略！新光三越鑽石塔「DiamondTowers台北之星」2館區、4樓層品牌一次看，吃貨先衝「餐廳、美食市集、超市」吃起來。

2023-09-14 文字：編輯 張人尹 即時報導 人氣：310
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編輯 張人尹

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讓東區人期待的新百貨「新光三越鑽石塔」DiamondTowers近期預計正式對外營業，雖然日期將近、但由於營業資訊遲遲無消息，更讓人期待究竟什麼時候開幕、有哪些品牌進駐。這次窩客島搶先整理新光三越「DiamondTowers」進駐品牌、樓層攻略，還有吃貨們最關心的「餐廳在幾樓、超市在哪裡」，通通要筆記。

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Diamond Towers 台北之星 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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DiamondTowers百貨商場涵蓋1館、2館的一至四樓，在4338坪空間中，約有超過百間品牌陸續進駐。其中美食餐廳多集中在一館4樓，包含米其林綠星「小小樹食」、以及話題餐廳「すしの魚君、日本橋玉丼」，此外，更同時設置「美麗市場」新超市，讓人邊吃邊逛很可以。
Diamond Towers 台北之星 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

烘焙甜點品牌也多以「甜點街」外帶店形式進駐一館4樓，包含超人氣咖啡kafeD、Amedei巧克力、九州鬆餅瓦芙、宇宙小艇、，通通可以一次吃到。而IG一定要拍的網美咖啡廳「勺日」在一館3樓、華麗甜點店「Gelovery gift」及「PRESS BUTTER SAND」則在一館ㄉ2樓，還有「興波咖啡」進駐一館1樓，眾多甜點、咖啡、輕食也是DiamondTowers一大特色。
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除此之外，頂級餐廳則多集中在靠近SOGO側的DiamondTowers二館，其中「li teppanyaki、板前中山、Summer Flowers夏花餐室」皆在二館3樓，備受關注的「Restaurant A」則佔二館4樓一整個樓層。目前已知Diamond Towers開幕日期，由原先9/16預計再延後，預計中秋節前開幕，何時能入場朝聖也是眾所期待的話題，窩客島將持續追蹤，提供Diamond Towers最新開幕營業資訊。
Diamond Towers 台北之星 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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Diamond Towers 台北之星

開幕日期：預計2023/09/28
地址：台北市大安區忠孝東路三段282號

 

 

 

 

 

 

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#新光三越
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