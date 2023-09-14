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小白爆米花桶！卡滋爆米花「小白的窩」爆米花造型桶，百分之百還原漫畫場景、粉絲一定不能錯過的野原小白。

2023-09-14 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：卡滋爆米花 人氣：543
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編輯 李維唐

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人氣漫畫蠟筆小新中每一個角色都有自己十分鮮明的個性，其中又以小新家的「神犬、白神」野原小白，更可以說明漫畫中最重要的角色，往往是畫龍點睛的存在。這一次為了讓粉絲們可以在中秋送禮上有更多的選擇，卡滋爆米花推出「小白的窩」爆米花造型桶，百分之百還原漫畫場景，要讓粉絲中秋送禮，又多一個不能錯過的野原小白。

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卡滋爆米花表示，這一次在2023中秋佳節之際，推出野原家族系列產品「卡滋爆米花-小白造型桶」，此外更神還原小白專屬小窩，將白色小屋與藍色屋頂的狗屋設計成產品提盒，讓粉絲們連小白的家一起帶回家，是自用送禮都適合的明星商品。


卡滋爆米花-小白多功能造型桶裝設計超級呆萌可愛，同時也是收納好物，還可裝上背帶隨身背著趴趴走趣耍萌。卡滋爆米花-小白造型桶隨桶內含卡滋爆米花的招牌人氣口味「美式焦糖牛奶風味爆米花」1包，此外，可開式帽蓋設計可將爆米花倒入不易撒出，且可重複開闔使用，除了是完美的即開即享爆米花桶外，同時也是可置納小物的萬用置物桶。


 

 

 

卡滋爆米花觀光工廠樂園

地址：新北市八里區觀海大道171號
電話：02-8630-3886
卡滋官網：https://www.popsmile.com.tw

 

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爆米花桶 小白 卡滋 爆米花
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