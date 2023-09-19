YOASOBI驚喜宣布來台！唱紅橫掃全球《我推的孩子》主題曲，年底「連續2個月」訪台開唱，鐵粉準備存錢衝搖滾區。
YOASOBI粉絲準備存錢搶票了！幾年前以一首神曲〈向夜晚奔去〉橫掃各大音樂串流平台的爆紅團體「YOASOBI」，是由作曲家Ayase、主唱ikura一男一女組成的雙人音樂團體，近年來台日人氣不斷飆升，今年為春季動畫《我推的孩子》演唱的主題曲〈Idol〉還刷新YouTube有史以來最快破億歌曲的超強紀錄，如今驚喜宣布將來台開唱，讓台灣的YOASOBI粉絲難掩興奮、立刻就在網路上引起瘋狂討論。
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▲圖片來源／IG@yoasobi_staff_
2019年出道的「YOASOBI」，初期鮮少在螢光幕前露面，一開始不少人聽到歌曲會以為是某位女性歌手的藝名，不過其實他們是由男製作人「Ayase」、女主唱「ikura（幾田りら）」所組成的雙人團體，兩人在2019年10月以他們目前最知名的歌曲之一〈向夜晚奔去〉出道，當時不僅獲得Billboard Japan Hot 100第一名，更創下尚未發行實體專輯便登上日本紅白歌唱大賽的紀錄，他們今年為動漫《我推的孩子》獻唱的洗腦主題曲〈Idol〉更是紅遍全球，引起許多台、日、韓明星挑戰舞蹈，成功又在樂壇掀起一股現象級風暴。
▲圖片來源／IG@lilasikuta▲圖片來源／IG@ayase_0404
而YOASOBI也無預警選在9月19日當天，在官方社群閃電公布亞洲巡迴行程，其中驚見2個與台灣相關的行程，第一個是參加12月3日於華山文創園區舉行的「簡單生活節」，並作為第一組登台的驚喜嘉賓；另一個行程則是即將在2024年1月21日於台北舉辦的專場演唱會，雖然尚未公布場地以及票價相關資訊，但至少目前能確定12月3日當天可以在華山見到YOASOBI，鐵粉們不妨先將時間留下來，參與疫情後YOASOBI來台的初次公開演出。
▲圖片來源／IG@ayase_0404、IG@lilasikuta
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