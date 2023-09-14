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台北漢來大飯店10月試營運！南霸天漢來飯店「漢來式感動服務」進軍北台灣，首波驚喜「嵜本SAKImoto Bakery」獨家專屬迎賓點心。

2023-09-14 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：台北漢來大飯店 人氣：181
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編輯 李維唐

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來了、來了，台北漢來大飯店預計2023年10上旬進行試營運，425間客房均採用現代簡約奢華風格設計，要為北台灣、全世界的旅人，帶來南霸天漢來飯店「漢來式感動服務」，同時首波驚喜，就是專屬漢來的迎賓點心，將由「嵜本SAKImoto Bakery」獨家設計。

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台北漢來大飯店表示，這一次客房自13坪至160坪不等，延續飯店整體現代設計風格元素，搭配大片落地觀景玻璃，簡潔俐落的現代設計語彙，詮釋寬敞舒適的住宿空間，配置4K智慧旅館電視系統搭載投影功能、中英日智能語音管家Aiello小美犀整合環控系統，全面提供直覺式、個性化的智慧體驗。客房採用英國百年名床斯林百蘭與席夢思頂級床墊、Nespresso Vertuo膠囊咖啡機等設備，致力為賓客提升卓越享受。
台北漢來大飯店

同時，台北漢來大氣擘劃包含3大廳、5小廳的國際宴會廳，挑高7.5米無樑柱空間，由新加坡國際知名設計團隊DP Design操刀，璀璨華麗的管柱狀水晶吊燈與全台最長環場LED，展現無與倫比氣勢。此外，為滿足國際及本地商務會議、主題年會、新品發表會、小型展演、VIP活動的中小型場地需求，也同時貼心規劃5間多功能會議室及交誼廳，配備120吋P2 LED電視牆、Bose智慧型藍芽音響、4K矩陣分布系統、Barco無線投影、4K錄影系統頂級規格會議設施，容納人數自21至156人不等，協助每位尊榮貴賓的活動圓滿完成。


除最高可容納1200人的國際宴會廳之外，首波開放餐廳聚焦重點就是「一座餐檯就是一家Fine Dining 餐廳」的升級版自助餐廳、東方樓頂級粵菜、大廳酒廊與烘焙坊的多元餐飲選擇，除了感受漢來感動服務，還要讓老饕們搶先體驗全新型態的智慧奢華飯店。


 

 

 

 

關於台北漢來大飯店

台北漢來大飯店連結南港展覽館、南港軟體園區、中信金融園區與在地文化，承襲「漢來式感動服務」理念，致力創造超越顧客期待的獨特住宿體驗，館內擁有425間各式客房，附設6間餐廳及1個國際宴會廳，堅持從細微處落實體貼，追求台灣飯店專業與頂級奢華服務標竿。
台北漢來大飯店

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台北漢來大飯店 南港飯店 推薦飯店
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