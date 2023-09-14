美戰迷衝小七買！「美少女戰士Crystal噴霧瓶皮革套icash2.0」五款，質感爆棚「嗶嗶卡、噴霧瓶皮革套」雙功能必搶。
美戰迷整套全收！六、七年級生經典回憶動漫「美少女戰士」，這次又和愛金卡公司合作推出全新「美少女戰士Crystal噴霧瓶皮革套icash2.0」雙功能嗶嗶卡，是繼美戰果凍包系列嗶嗶卡之後，再度讓鐵粉理智線瞬間斷裂的爆夯新品。將於9/19搶先在7-ELEVEN販售，五款經典美少女戰士Crystal主角整套都要收。
以經典水手戰士服裝設計的「美少女戰士Crystal噴霧瓶皮革套icash2.0」，共有Moon、Mercury、Mars、Jupiter、Venus五款主角造型卡片，並附上代表色的專屬噴霧瓶皮革套，中間的固定釦為角色專屬圖樣，可以自行添加酒精等液體，整體質感爆棚，掛載包包上出門不僅可愛又超實用。
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美少女戰士Crystal噴霧瓶皮革套icash2.0
款式：Moon、Mercury、Mars、Jupiter、Venus
購買通路、售價：
1、2023/9/19起 7-ELEVEN門市 350元/個。
2、2023/9/19 10:00am 博客來/7-ELEVEN線上購物中心
385元/個。
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