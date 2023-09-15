買一送一揪吃鍋！ATT新開宵夜火鍋「呷哺呷哺」獨創一人獨享小鴛鴦鍋，加碼「主食自助吧、冰Ｑ粉挫冰吃到飽」就怕你餓。

信義區宵夜火鍋再加一！最愛吃鍋的台灣人，不管是一個人吃飯，還是和親友聚餐，「吃火鍋」這個選項總是許多人第一首選。而由台商在海外開設多達千間分店的火鍋「呷哺呷哺」，今年強勢返台，台北二號店插旗ATT 4 FUN，以獨創小鴛鴦、主餐自助吧和冰Ｑ挫冰吃到飽、手搖茶飲複合店、台式炸物組合、營業至宵夜場等特色，在信義區火鍋戰區再增一名戰將。







「呷哺呷哺」在台灣使用特製鴛鴦鍋，不同於常見二分之一鍋具，以不對稱、約三分之一的小鴛鴦呈現，固定湯頭的小鴛鴦是主廚研發養生菌菇鍋底，將多種菇類炒香後，再加入松露醬和菌菇醬熬煮，為中西合併的濃郁湯底，不用加價就能一人獨享雙鍋底。







大鍋部分提供6種獨家鍋底，有人氣第一的「胡椒豬肚雞鍋」，濃濃白胡椒香之外，鍋底還加入台灣大薏仁、燕麥奶增添不同口感。帶有煙燻香氣的「昆布柴魚鍋」、三種咖哩特調的「南洋咖哩鍋」、酸甜開胃的「脫俗番茄鍋」、川味椒麻的「麻辣靈魂鍋」，並為素食者研發「炭焙烏龍茶湯」，無論涮肉、煮菜都超搭。





呷哺呷哺 ATT 4 FUN店

地址: 台北市信義區松壽路12號1樓

電話: (02) 7734-2298

營業時間：

開幕首月 11:00~半夜12點

正式營運時間 11:00~隔日凌晨兩點



呷哺呷哺 ATT 4 FUN店開幕優惠

1、9/14-9/17推出開業快閃優惠，活動期間香草豬肉、嚴選豬肉、愛呷牛、招牌雞肉等四款（429元以內）指定套餐全時段買一送一。

2、9/14-9/17每日下午2點排隊前20名消費者還可享上列豬、牛、雞四款套餐100元特價。

3、9/18-10/15則有二人同行、第二個套餐8折優惠（以低價者計算），期間消費滿1000元即可轉扭蛋一次。