買一送一揪吃鍋！ATT新開宵夜火鍋「呷哺呷哺」獨創一人獨享小鴛鴦鍋，加碼「主食自助吧、冰Ｑ粉挫冰吃到飽」就怕你餓。
信義區宵夜火鍋再加一！最愛吃鍋的台灣人，不管是一個人吃飯，還是和親友聚餐，「吃火鍋」這個選項總是許多人第一首選。而由台商在海外開設多達千間分店的火鍋「呷哺呷哺」，今年強勢返台，台北二號店插旗ATT 4 FUN，以獨創小鴛鴦、主餐自助吧和冰Ｑ挫冰吃到飽、手搖茶飲複合店、台式炸物組合、營業至宵夜場等特色，在信義區火鍋戰區再增一名戰將。
「呷哺呷哺」在台灣使用特製鴛鴦鍋，不同於常見二分之一鍋具，以不對稱、約三分之一的小鴛鴦呈現，固定湯頭的小鴛鴦是主廚研發養生菌菇鍋底，將多種菇類炒香後，再加入松露醬和菌菇醬熬煮，為中西合併的濃郁湯底，不用加價就能一人獨享雙鍋底。
大鍋部分提供6種獨家鍋底，有人氣第一的「胡椒豬肚雞鍋」，濃濃白胡椒香之外，鍋底還加入台灣大薏仁、燕麥奶增添不同口感。帶有煙燻香氣的「昆布柴魚鍋」、三種咖哩特調的「南洋咖哩鍋」、酸甜開胃的「脫俗番茄鍋」、川味椒麻的「麻辣靈魂鍋」，並為素食者研發「炭焙烏龍茶湯」，無論涮肉、煮菜都超搭。
醬料和自助吧區也是一大特色，提供咖喱飯、南瓜麵、火龍果麵等8種主食隨意吃到飽，還有無限量供應老油條，適合泡在咖哩鍋或麻辣鍋中吸飽湯汁。醬料則是有特製「呷哺芝麻醬」和甜酸適中的「水蜜桃醋」，沾肉片、海鮮吃是全然不同的體驗。
並打造台灣首間「冰Ｑ粉挫冰自助吧」，有少見的手工自製的小黃瓜冰Ｑ粉、西瓜冰Ｑ粉和茉莉花茶凍，和蜜芋頭、蜜紅豆、黑糖和檸檬汁等配料，依個人喜好特自專屬的剉冰。隱藏版推薦吃法，是到醬料區淋上些許水蜜桃醋，多了一絲果香更加分。另外，還有同步引進品牌旗下手搖飲「茶米茶」，讓人一邊吃鍋、一邊喝手搖。推薦招牌「炭焙烏龍珍珠奶茶」和水果系「顆顆紅柚茉莉茶」。
歡慶開幕，於即日起至9/17期間，來店點選429元以內的套餐全時段不限量買一送一，每天下午2點排隊的錢20名還加碼再送「豬、牛、雞四款套餐100元特價」，其餘消費者則是免費拿價值75元的炭培烏龍奶茶飲料兌換券。9/18-10/15則有二人同行、第二個套餐8折優惠，消費滿1000元即可轉扭蛋一次，就有機會免費吃一年火鍋。
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呷哺呷哺 ATT 4 FUN店
地址: 台北市信義區松壽路12號1樓
電話: (02) 7734-2298
營業時間：
開幕首月 11:00~半夜12點
正式營運時間 11:00~隔日凌晨兩點
呷哺呷哺 ATT 4 FUN店開幕優惠
1、9/14-9/17推出開業快閃優惠，活動期間香草豬肉、嚴選豬肉、愛呷牛、招牌雞肉等四款（429元以內）指定套餐全時段買一送一。
2、9/14-9/17每日下午2點排隊前20名消費者還可享上列豬、牛、雞四款套餐100元特價。
3、9/18-10/15則有二人同行、第二個套餐8折優惠（以低價者計算），期間消費滿1000元即可轉扭蛋一次。
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