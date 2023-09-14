桃園壽司爆夯！桃園壽司控私藏「9間必吃壽司清單」只吃壽司郎、藏壽司超遜，「35元盒裝壽司、超難訂無菜單壽司」全收錄。
桃園壽司控的愛！日式料理一直是台灣吃貨的心頭愛，拉麵、燒肉、鍋物、壽司、懷石等各式各樣日式料理，讓人百吃不膩。其中「壽司」更是吃貨日常想吃就能吃到的人氣選擇。在桃園除了日本三大平價迴轉壽司紛紛插旗之外，也有許多桃園人限定壽司名店，從最便宜街邊35元一盒壽司、全台首間蔬食迴轉壽司，到坐在板前的無菜單壽司，通通都有，這次窩客島特別介紹9間桃園超人氣壽司店，週末就來去吃起來。
桃園壽司推薦清單：樂魚料亭
部落客 算命的說我很愛吃 造訪 樂魚料亭 說：
春天的魚貨 雖沒有油脂那麼多，但是香氣以及感受特別的明顯迷人，每一道都相當的用心～也謝謝朋友的攜帶 可以吃到預約困難店樂魚料亭。<全文介紹>
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#樂魚料亭
地址：桃園市中壢區中正路302巷6號1樓
電話：0986 996 265
桃園壽司推薦清單：行雲庵板前料理
部落客 湯勺 造訪 行雲庵板前料理 說：
主要以季節 性的魚類海鮮來做成壽司與搭配一些蒸物來呈現的無菜單料理，一個人的價位1250元不加收服務費，6位就可以包 場。<全文介紹>
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#行雲庵板前料理
地址：桃園市中壢區永樂路31號
電話：09-6512-4176
桃園壽司推薦清單：老賊壽司店
部落客 小紫吃喝玩樂~ 造訪 老賊壽司店 說：
櫥窗近40款壽司/花壽司/手捲~每種看起來都很誘人!讓我瞬間陷入選擇障礙~微微溶化的起司片加上數種內餡捲包而成! 入口濃濃起士香。很適合起司控點食。<全文介紹>
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#老賊壽司店
地址：桃園市桃園區中正路328號
電話：03-3360-935
桃園壽司推薦清單：爭先食蔬
部落客 微笑娃生活旅行 造訪 爭先食蔬 說：
「全台唯一蔬食迴轉壽司」就在桃園八德廣豐新天地，多達130種蔬食料理，最便宜一盤只要30元起，口味好吃具有質感的文青店，有全素、蛋奶素、五辛素、五辛蛋奶等超多種蔬食料理都讓人有新的體驗！<全文介紹>
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#爭先食蔬
地址：桃園市八德區介壽路一段728號B2
電話：03-3268-699
桃園壽司推薦清單：一將壽司
部落客 謝蘿莉 造訪 一將壽司 說：
這個巨無霸片拼盤真的超可以的，一盤就讓你飽到不要不要！食材新鮮度非常高，不愧是每日從漁港直送，醋飯的黏著度很剛好，嚼咀的每一口，你都可以感覺米粒與生魚片充滿在嘴裡面融合。<全文介紹>
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#一將壽司
地址：桃園市龜山區文興路222號1樓
電話：03-3280-899
桃園壽司推薦清單：本壽司
部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 本壽司 說：
初訪本壽司真的讓我留下深刻的印象，握壽司不單單只是生魚放上醋飯，在每一塊魚料的處理上都有一定的程序跟功夫，利用各種不同技法將每一條魚的美味發揮到最大化。<全文介紹>
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#本壽司
地址：桃園市桃園區莊二街101號
電話：03 302 1123
桃園壽司推薦清單：小料理食事処
部落客 艾莉絲愛旅行 造訪 小料理食事処 說：
鮭魚卵和牛握壽司也是超級鮮美，晶瑩剔透的鮭魚卵和鮮嫩和牛的組合很搭，一口品嚐山珍海味真的很鮮！怕吃生食的朋友也不必擔心，小料理食事処有提供炙燒握壽司，還有其他熟食的料理哦。<全文介紹>
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#小料理食事処
地址：桃園市桃園區建國路131號
電話：03-3628-566
桃園壽司推薦清單：菊川屋
部落客 丸美人蔘 造訪 菊川屋 說：
鮭魚肚握壽司（80元/2貫）、鮭魚握壽司（70元/2貫） ，菊川屋的握壽司上面的生魚片都很大片肥美，鮭魚肚跟鮭魚都是油花很夠，整體來說是一家CP值全家吃了飽足感十足的日式料理店<全文介紹>
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#菊川屋
地址：桃園市中壢區民族路六段56號
電話：03 490 3560
桃園壽司推薦清單：上井生魚片
部落客 潔絲蜜 造訪 上井生魚片 說：
客製化拼盤可以全握壽司或全生魚片，也可以自由混搭，我們是選擇握壽司＋生魚片的組合，有什麼不吃的種類可以事先說，年輕老闆很親切介紹菜單，態度非常好唷！<全文介紹>
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#上井生魚片
地址：桃園市八德區大同路15號
電話：0960-780-121
上井生魚片
樂魚料亭
行雲庵板前料理
老賊壽司
爭先食蔬
一將壽司
本壽司(僅此一間無分店)
小料理食事処
菊川屋
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