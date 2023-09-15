挽肉義大利來了！PASTAIO推出「挽肉義大利麵」期間限定料理，日本和牛手打漢堡排、新鮮手工義大利麵，混搭新風味。
台灣美食圈掀起一股「挽肉」風潮，PASTAIO義大利餐廳為了讓老饕、吃貨們可以品嚐到不一樣的挽肉料理，特別推出期間限定「挽肉義大利麵」，由主廚自製日本A5和牛手打漢堡排搭配新鮮手工義大利麵、佐生蛋黃，挑戰IG美食圈必吃清單。
推薦閱讀：還沒吃過挽肉、漢堡排！跟風美食話題「挽肉、漢堡排」人氣7選，正宗日本挽肉、日本快閃漢堡排、在地限定挽肉漢堡排，筆記吃一波。
堅持使用優質食材與用料實在的PASTAIO，在主廚經過多次測試之後，終於將最佳比例混合日本A5和牛絞肉與牛絞肉，讓挽肉呈現豐潤多汁且兼具肉香的完美口感，並加入綠胡椒、紅胡椒、肉豆蔻、巴西里等香料及洋蔥增添香氣，手打製成漢堡排後煎烤。
再搭配上特製短如米型的新鮮義大利麵拌炒蒜片、辣椒，搭配鹹甜有致的照燒和牛漢堡排、最後打入生蛋黃噴香上桌。輕戳破飽滿蛋黃佐厚實和牛漢堡排，拌入Q彈義大利麵一齊入口，溫潤蛋黃包覆鮮甜肉排口感更顯濕潤柔和，微辣彈牙義大利麵愈嚼愈香，簡單而直接的暖香滋味，是讓人一吃就停不下來。
PASTAIO光復店(2020年創立)
地址：台北市大安區光復南路290巷32號
訂位專線：0979163859
PASTAIO內湖店(2022年創立)
地址：台北市內湖區瑞光路584號1樓
訂位專線：0976141378
PASTAIO新店店(2023年創立)
地址：新北市新店區北新路一段78號
訂位專線：（02）8914-7317
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
文章目錄
編輯 李維唐最新文章
- 巧克力貝果！好丘進駐Diamond Towers推出全新「精品貝果系列」選用南投莊園巧克力，打造多層次幸福滋味。
- 台北漢來大飯店10月試營運！南霸天漢來飯店「漢來式感動服務」進軍北台灣，首波驚喜「嵜本SAKImoto Bakery」獨家專屬迎賓點心。
- 西門町拌手禮再加1！海邊走走義式冰淇淋店進駐西門町「開幕三日限定」10元冰淇淋限量100杯，再加碼滿額就免費吃冰淇淋。
- 小白爆米花桶！卡滋爆米花「小白的窩」爆米花造型桶，百分之百還原漫畫場景、粉絲一定不能錯過的野原小白。
COUPON
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw