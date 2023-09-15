再掀韓式炸雞風潮！bb.q CHICKEN推出「雙人餐、發光餐、打氣餐」上班族限定套餐，攜手「他馬克老闆」聯名吃炸雞。

下班開心吃炸雞、上班不爽也吃炸雞，這就是韓國上班族真實生活。來自韓國炸雞品牌「bb.q CHICKEN」懂上班族在想什麼，特別與國片「他馬克老闆」攜手合作「雙人餐、發光餐、打氣餐」上班族限定套餐，上班爽也吃、不爽也吃，憑電影票根再享39元加購「黃金炸物」乙份。



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這一次「bb.q CHICKEN」攜手「他馬克老闆」推出三款聯名炸雞套餐，其中「他馬克雙人餐」，內含調味半雞1份，口味可7選1，包含黃金炸雞、蜂蜜蒜味、韓式甘醬、秘製炸雞、起司、辣味燒肉風味炸雞、辣味等，還有韓式道地的「五花肉肉包起來」、跟可口小點「金瑪莉冬粉捲」、汽水組合。





此外，還有一個人吃也很適合的「發光餐」，內含方便食用的「去骨炸雞」，份量十足共8塊，口味可4選1，包含蜂蜜蒜味、韓式甘醬、起司、辣味燒肉風味炸雞，還有人氣韓式小點「海鮮小煎餅」、「金瑪莉冬粉捲」、汽水。





同時為自己加加油，吃肉「打氣餐」，同樣內含8塊「去骨炸雞」，口味4選1，再加「調味雞翅」2隻和汽水（套餐優惠價299元），為一整天工作辛苦的自己打氣。除了套餐優惠活動外，凡9/15起只要憑「他馬克老闆」電影票根至分店消費任一炸雞即可享39元加價購「黃金炸物」1份（炸薯條／地瓜薯條／甜心QQ球）。











《他馬克老闆》電影票根加購價活動

活動時間：2023/9/15-2023/10/31止

活動內容：

活動期間，憑《他馬克老闆》電影票根(電子/紙本皆可)，到店消費任一炸雞即可享39元加購黃金炸物1份（口味3選１，炸薯條/地瓜薯條/甜心QQ球）。



他馬克老闆餐(雙人餐) / 套餐價729元

調味半雞，1份（口味7選1，黃金炸雞/蜂蜜蒜味/韓式甘醬/秘製炸雞/起司/辣味燒肉風味炸雞/辣味）、五花肉肉包起來，1份、金瑪莉冬粉捲，1份、汽水，2罐（2選2，可樂/七喜）



發光餐(單人餐) / 套餐價269元

骨炸雞，8塊（口味4選1，蜂蜜蒜味/韓式甘醬/起司/辣味燒肉風味炸雞）、海鮮小煎餅，1片、金瑪莉冬粉捲，半份2捲、汽水，1罐（2選1，可樂/七喜）



打氣餐(單人餐) / 套餐價299元

去骨炸雞，8塊(口味4選1，蜂蜜蒜味/韓式甘醬/起司/辣味燒肉風味炸雞)、雞翅，2隻3節翅(口味4選1，蜂蜜蒜味/韓甘醬/起司/辣味燒肉風味炸雞)、汽水，1罐（2選1，可樂/七喜）





