鰻魚控會喜歡！大江戶町鰻屋推出「頂級活鰻」中秋限定鰻魚禮盒，早鳥優惠三盒享9折優惠、搶攻中秋必烤清單。
自己在家弄條鰻魚來吃，好像是一件很營養的事情！每每到了中秋節、許多人都在思考到底要送什麼才能送到朋友的心裡。台灣鰻魚專門店的「大江戶町鰻屋」，精選在地頂級鰻魚，推出中秋限定鰻魚禮盒，早鳥優惠三盒享9折優惠、搶攻中秋必烤清單。
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由大漁餐飲集團所開設的「大江戶町鰻屋」，在台中有大墩店、公益路店、Lalaport店共三家店鋪，以使用最頂級食材、賣最超值價格聞名。今年中秋首度推出的「經典滿月禮盒/1,380元」、「無敵金月禮盒/1,280元」兩款中秋禮盒，選用的鰻魚皆與店舖販售的鰻魚飯相同等級。
大漁餐飲集團表示，集團是與鰻農獨家契作，採用古法粉料飼育僅約一年時間養殖的新鰻，具肉質纖細、肉刺細微等優異特色，加上鰻農在抓取鰻魚時皆採手工圍網，減少鰻魚表面受到傷害等講究，活力滿滿的新鮮頂級新鰻，同時也是許多日本餐廳指定優良食材。
而表面帶有些許青藍色的青口新鰻，還必須再經由師傅們經宰殺、去骨、清洗、蒸炊、拔刺等手續，再以日本醬油職人獨家調配的鰻醬炭火直烤而成，每包約重250g的蒲燒鰻魚風味鹹甜，口感細緻，還吃得到微微的炭香，是大人小人都抵擋不住的誘惑美味。此外，白燒鰻魚每包約重230g，僅以少許鹽巴、直火碳烤而成，表面略帶炭香的鰻魚必須保有鰻魚纖細風味，不僅挑戰鰻魚品質，也在在禁得起鰻魚控的考驗。
大江戶町鰻屋 中秋鰻魚禮盒
經典滿月禮盒1,380元 (含蒲燒鰻魚2份、頂級白燒鰻魚1份)
無敵金月禮盒1,280元 (含蒲燒鰻魚2份)
購物資訊： http://shop.topmaguro.com.tw
早鳥優惠：即日起～10/31各分店開放訂購，任3盒享9折優惠，即日起開放提貨。
中秋月圓
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