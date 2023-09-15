為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 鰻魚控會喜歡！大江戶町鰻屋推出「頂級活鰻」中秋限定鰻魚禮盒，早鳥優惠三…

鰻魚控會喜歡！大江戶町鰻屋推出「頂級活鰻」中秋限定鰻魚禮盒，早鳥優惠三盒享9折優惠、搶攻中秋必烤清單。

2023-09-15 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐 人氣：141
share
編輯 李維唐

編輯 李維唐

自己在家弄條鰻魚來吃，好像是一件很營養的事情！每每到了中秋節、許多人都在思考到底要送什麼才能送到朋友的心裡。台灣鰻魚專門店的「大江戶町鰻屋」，精選在地頂級鰻魚，推出中秋限定鰻魚禮盒，早鳥優惠三盒享9折優惠、搶攻中秋必烤清單。

推薦閱讀：中秋烤肉食材大車拼！7間17款「大份量牛排、超大塊豬肉、新鮮海產組合」總整理，在家簡單烤真的比較中秋。


由大漁餐飲集團所開設的「大江戶町鰻屋」，在台中有大墩店、公益路店、Lalaport店共三家店鋪，以使用最頂級食材、賣最超值價格聞名。今年中秋首度推出的「經典滿月禮盒/1,380元」、「無敵金月禮盒/1,280元」兩款中秋禮盒，選用的鰻魚皆與店舖販售的鰻魚飯相同等級。


大漁餐飲集團表示，集團是與鰻農獨家契作，採用古法粉料飼育僅約一年時間養殖的新鰻，具肉質纖細、肉刺細微等優異特色，加上鰻農在抓取鰻魚時皆採手工圍網，減少鰻魚表面受到傷害等講究，活力滿滿的新鮮頂級新鰻，同時也是許多日本餐廳指定優良食材。


而表面帶有些許青藍色的青口新鰻，還必須再經由師傅們經宰殺、去骨、清洗、蒸炊、拔刺等手續，再以日本醬油職人獨家調配的鰻醬炭火直烤而成，每包約重250g的蒲燒鰻魚風味鹹甜，口感細緻，還吃得到微微的炭香，是大人小人都抵擋不住的誘惑美味。此外，白燒鰻魚每包約重230g，僅以少許鹽巴、直火碳烤而成，表面略帶炭香的鰻魚必須保有鰻魚纖細風味，不僅挑戰鰻魚品質，也在在禁得起鰻魚控的考驗。


 

 

大江戶町鰻屋 中秋鰻魚禮盒

經典滿月禮盒1,380元 (含蒲燒鰻魚2份、頂級白燒鰻魚1份)
無敵金月禮盒1,280元 (含蒲燒鰻魚2份)
購物資訊： http://shop.topmaguro.com.tw
早鳥優惠：即日起～10/31各分店開放訂購，任3盒享9折優惠，即日起開放提貨。
大江戶町鰻屋 中秋鰻魚禮盒
大江戶町鰻屋 中秋鰻魚禮盒

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
相關議題

中秋月圓
#鰻魚
morechevron_right
文章關鍵字
鰻魚 禮盒 中秋 大江戶町鰻屋
延伸閱讀

中秋烤肉食材大車拼！7間17款「大份量牛排、超大塊豬肉、新鮮海產組合」總整理，在家簡單烤真的比較中秋。

 編輯 李維唐
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 李維唐

編輯 李維唐
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 李維唐最新文章

morechevron_right

COUPON

日本必買藥妝省錢攻略! 0點換~日本札幌藥妝優惠券

日韓上網wifi機 會員超低價每天只要$79!

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up