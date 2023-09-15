奶油家族變早餐奶茶杯！麥味登「奶油家族聯名飲料杯」可愛爆擊，Ｑ萌抱枕「可露露、檸檬小子」拼人品搶收藏。

吃早餐也可愛賣萌！超高人氣早午餐連鎖店「麥味登」，是許多人從小吃到大的早餐店，這次少見跨界和超療癒「The Butters 奶油家族」聯名，推出限定款飲料杯活動，將可可愛愛的可露露、檸檬小子、吐司先生印在早餐店奶茶杯上，讓人一早就被萌翻。同時，更推出全新的「麥味登APP」方便大家線上訂餐，還推出奶油家族聯名限定抽獎活動，超Ｑ萌可露露、檸檬小子抱枕免費送你抱回家。







將於9/18~11/17期間正式開跑的「麥味登Ｘ奶油家族聯名」活動，於全台麥味登門市登場，只要購買任一款XL杯飲料，即可獲得奶油家族飲料杯，正面為可露露、檸檬小子、吐司先生，背面則是有麵包小子和鬆餅哥，每個經典角色都穿上廚房圍裙化身為早餐師傅賣萌，奶茶色的杯身讓人拿到手就想先打卡發IG限動。







並同步推出全新「麥味登APP」提供更方便又省時的線上訂餐、付款服務，讓人到了門市後不用等待、拿了就走。且在奶油家族聯名活動期間，加入麥味登APP，在輸入奶油家族推薦碼「AU8GNJ」，就有機會獲得Apple 第三代AirPods、HomePod mini或麥味登餐券等好禮。在麥味登門市張貼的活動資訊海報掃QR code加入奶油家族官方IG 以及 奶油家族官方LINE，則是可以拼人品將限量The Butters奶油家族周邊抱枕帶回家。



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麥味登Ｘ奶油家族聯名飲料杯

活動日期：2023/9/18~2023/11/17

活動地點：全台麥味登門市

活動內容：

1、於門市購買飲料，即可獲得限定包裝飲料紙杯。

2、加入麥味登APP正式會員和奶油家族官方LINE帳號，即可參加抽獎活動，獎項包含最受歡迎的蘋果商品；第三代AirPods、HomePod mini，還有麥味登餐券等多項好禮。

3、到全台麥味登門市張貼的活動資訊海報掃碼加入奶油家族官方IG 以及 奶油家族官方LINE，再抽The Butters奶油家族周邊。