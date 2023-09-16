泰奶蛋塔小七就有！7-ELEVEN搶先開賣「Semeur聖娜Ｘ頌丹樂」2大聯名新品，銅板價「泰奶蛋塔、打拋豬布里歐」吃一口停不下來。

星級美食在小七、聖娜銅板價就有！來自泰國米其林一星餐廳「頌丹樂」，插旗台北車站以來，便以最道地泰式料理擄獲來往旅客、北車上班族的胃。這次首度跨界和Semeur聖娜強勢聯名，推出「泰奶蛋塔、打拋豬布里歐」兩款新品，將於9/18搶先在7-ELEVEN聖娜超商複合店、9/20於全台聖娜實體門市開賣，讓人用銅板價就能吃到泰式星級美味。







Semeur聖娜首度推出泰式系列，由雙方共同研發，將經典的泰式料理打拋豬和泰式奶茶變成烘焙糕餅，有鹹香帶有微辣感的「泰式打拋豬布里歐」，使用台灣在地豬肉和辣椒、大蒜、魚露等南洋香料拌炒，再加入經典泰式打拋醬汁，超開胃的布里歐無論是早餐、下午茶還是半夜吃都超過癮。







另外，蛋塔控、奶茶控都搶著吃的「泰式奶茶蛋塔」，嚴選泰國空運直送的泰國茶葉熬煮的泰奶醬，酥香的蛋塔皮則是用統一瑞穗鮮乳及瑞穗鮮奶油製作而成，濃濃茶香配上層層酥脆的塔皮，一定要先搶吃。為了歡慶新聯名開跑，9/20~10/3期間加入聖娜VIP，除了享新品嚐鮮價9折之外，再加碼送100元商品優惠券。



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Semeur聖娜Ｘ頌丹樂聯名

開賣時間：

9/18 7-ELEVEN聖娜超商複合店

9/20 聖娜實體門市開賣

品項：

泰式打拋豬布里歐 55元

泰式奶茶蛋塔 50元



Semeur聖娜Ｘ頌丹樂聯名

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