希爾頓買一送一！中山九昱希爾頓推出「蝦仁干貝叻沙麵、牛腱椰漿飯」買一送一，再加碼週三「林先生、林小姐」免費喝飲料。

為了讓星期一上班不憂鬱, 台北中山九昱希爾頓逸林酒店一樓La Salle森酒吧，特別加碼推出每週一「蝦仁干貝叻沙麵」或「馬來西亞香料細燉牛腱佐香蘭椰漿飯」買一送一，優惠餐飲活動。同時，每週三全系列飲品單杯買一送一。並且，凡持有效證件之「林姓」貴賓，內用達低消門檻，再加碼飲料全品項任選一杯免費招待。



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其中，「蝦仁干貝叻沙麵」以去皮老薑碎、紅蔥頭碎、咖哩粉、薑黃粉與茴香、葫蘆巴等香料，與水煮鮪魚一同熬煮而成的叻沙湯底，質地濃稠香料味重，搭配肥厚蝦仁、鮮美干貝、彈牙麵條與爽脆銀芽，吃一口原味後，再依個人口味偏好擠上金桔汁或添加叄峇醬，體驗生津開胃的層次變化。





此外，「馬來西亞香料細燉牛腱佐香蘭椰漿飯」除了使用紅蔥頭碎、去皮老薑碎、薑黃粉之外，還有蒜碎、檸檬葉碎、乾辣椒醬與椰糖、椰漿與經過烘烤的椰子粉。獨家比例的香料配方經過燉煮，不僅醬汁呈現濃稠似糊，牛腱質地更入口似化，搭配氣味清新獨特的香蘭椰漿飯，與手炒花生丁香魚乾，再來一口爽脆生胡瓜，在唇齒間綻放不可錯過的道地滋味。









La Salle 森酒吧 買一送一

活動期間：9月18日起至11月29日

活動內容：

1、每週一享「蝦仁干貝叻沙麵」或「馬來西亞香料細燉牛腱佐香蘭椰漿飯」買一送一

2、每週三全系列飲品單杯買一送一



La Salle 森酒吧 DoubleTree，雙木林

活動期間：9月18日起至11月29日

活動內容：凡持有效證件之「林姓」貴賓，內用達低消門檻（每人單點飲品／食物一份），再加碼飲料全品項任選一杯免費招待。



La Salle 森酒吧

地點：台北市中山區中山北路一段123號一樓（台北中山九昱希爾頓逸林酒店）

電話：02-6619-9999轉1621由專人服務



