壽星0元吃到飽！礁溪寒沐MU TABLE「沐饗三重奏」壽星0元吃到飽，再加碼宜蘭在地人、全台60歲以上長者獨享68折。

秋天泡湯、吃美食，是許多人最期待的季節行程。礁溪寒沐酒店MU TABLE自助吃到飽餐廳，了解旅人的需求，更希望讓宜蘭在地人可以一起約朋友來吃飯，特別推出推出「沐饗三重奏」，餐檯菜色澎湃升級不加價，連續三個月打造不同主題的特色料理。同時，再加碼壽星0元吃到飽，宜蘭在地人、全台60歲以上長者獨享68折。



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礁溪寒沐酒店MU TABLE自助餐廳「沐饗三重奏」，首波主打「原住民美食節」傳達慶祝五穀豐收的心意，首波主打專人現切的「烤乳豬」，酥脆外皮的咔滋聲響引人滿腹食慾。傳統米食「竹筒飯」粒粒飽滿分明的Q彈糯米與山豬肉，沁出天然竹葉清香。



部落慶典必備的「阿拜」(A Bai)，類似漢人的粽子，以月桃葉與假酸漿葉包裹著糯米與豬肉，水煮後的滋味清香爽口。主廚精心設計雙風味香腸，包含山胡椒「馬告」香料入饌的「馬告香腸」、魚卵在舌尖啵啵彈跳的的蘭嶼達悟族「飛魚香腸」。以及烤至金黃油亮、細嫩多汁的「炭烤全雞」。





而接下來就是「客家美食節」以鹹、肥、香展演客家飲食文化，特別推薦重口味的經典家常菜「梅干扣肉」鹹香入味的肥瘦五花肉與梅干菜，令人食指大動。噴香誘人的「客家麻油雞」先以麻油煸出薑片香氣，加入黃土雞、米酒、紅棗、枸杞以及冰糖等燉煮，香醇濃郁的麻油香氣，為秋冬滋補上選。

「客家白斬雞」選用台灣土雞以舒肥手法低溫泡煮，保留肉質鮮嫩口感。客家米食更發展出多元點心，包含最具代表性的「粢粑」濃郁花生粉包覆著彈牙麻糬、五彩繽紛的「客家菜包」又因外型稱為「豬籠粄」，蘿蔔絲、瘦肉、蝦米等豐富餡料，大大滿足味蕾。





最後，就是「宜蘭農村美食節」發想於早期農家感謝居民們幫忙收割，以款待心意準備的「割稻飯」。主廚打造多款古早味農家菜，首先為淋上香濃豆腐乳醬的「黃豆高麗菜」、鮮綠爽脆的「蔭油香蔥野蕨菜」等開胃菜。用料澎湃的「農村蔥香米粉」品嚐得到香菇、三星蔥、五花肉、米粉、蛋酥及芋頭絲等豐盛食材。



「燻肉炒豆乾」以大火快炒臘肉與豆乾，煸炒出迷人鹹肉香氣。「油封甘蔗筍」將甘蔗最上方的白色嫩梢悉心摘下，口感清脆細嫩，與五花肉、蒜頭與雞高湯一起滷製，風味清爽。充滿懷舊氣息的「鐵盒封筍控肉飯」則集結大小朋友最愛的控肉、滷蛋及甘蔗筍，喚起年代記憶。













礁溪寒沐酒店MU TABLE原住民美食吃到飽

活動期間：2023年9月15日至10月10日

推薦菜色：烤乳豬、竹筒飯、阿拜、馬告香腸、DIY小米酒調酒吧台等。



礁溪寒沐酒店MU TABLE客家美食吃到飽

活動期間：2023年10月13日至11月7日

推薦菜色：梅干扣肉、客家麻油雞、客家白斬雞、粢粑、客家菜包等。



礁溪寒沐酒店MU TABLE宜蘭農村美食節

活動期間：2023年11月10日至12月5日

推薦菜色：農村蔥香米粉、燻肉炒豆乾、油封甘蔗筍、鐵盒封筍控肉飯等。



礁溪寒沐酒店MU TABLE壽星0元吃到飽

活動內容：須提早訂位並於用餐時出示證明文件壽星於「生日當天」或「生日前後三天」與一位以上的付費成人賓客至餐廳用餐，壽星本人免費且不需支付服務費，惟限於生日當月使用完畢，不可「跨月」使用。



礁溪寒沐酒店MU TABLE 宜蘭在地人、全台60歲以上長者獨享68折。

活動內容：凡設籍於宜蘭縣或身分證號碼G開頭的宜蘭居民，或是全台60歲(含)以上的長者，皆可享原餐價68折禮遇，須另加原價一成服務費。





礁溪寒沐酒店MU TABLE吃到飽

午餐每位1,080元起+10%，晚餐每位1,380元+10%。

詳情及預訂請洽礁溪寒沐酒店 MU TABLE 03-905-5716或至 www.muhotels.com。

