U.I.J友愛街旅館攜手%Arabica與台南咖啡同好交朋友，用%咖啡認識U.I.J、在友愛街旅館發現% Arabica。

不論是在旅行的過程，還是在品嚐美食的途中，對於每一次的出遊，總是可以希望可以留下讓人幸福的笑容。對於在台南的U.I.J Hotel & Hostel的友愛街旅館，就是希望每一位來到台南、來到U.I.J的旅人，每一次都可以有不同的感受，不同的體驗。



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這一次U.I.J 首度與京都咖啡品牌「% Arabica」跨界合作，將於 9/14- 9/24連續 11 天，聯手打造全台旅館首場「咖啡客座」計畫，同時推出獨家住房專案，一股旅行咖啡風潮席捲台南。在全世界有162 間分店的「% Arabica」，首次在台灣以「咖啡客座」之姿進駐台南 U.I.J 館內，並且將印有經典 LOGO 的品牌咖啡機以及磨豆機等，日本原裝進口的器具移至現場，即將在旅館帶來原汁原味的咖啡風味。







同時，這一次「U.I.J % Arabica 全台首場咖啡客座」，為了讓品質更好、而能享受咖啡的美味，對外採線上預約制， 每日分時段限量供應，限定品項包含經典義式濃縮、濃縮瑪奇朵、美式咖啡、拿鐵咖啡、 京都拿鐵、西班牙拿鐵以及Chemex手沖咖啡等，同時現場也將販售烘焙咖啡豆，讓粉絲們不用出國，就能輕鬆品嚐到來自京都的好滋味。





此外， 除了令人引頸期盼的咖啡客座外，U.I.J 也與〈% Arabica〉合作推出獨家住房專案， 凡訂購專案即可享最高價值 $1,570 元的尊榮贈禮，其中包括「咖啡客座快速通關票券X 2」、「咖啡客座飲品兌換券X2」以及「% Arabica 12oz Camp CupX1」，讓旅人帶回 充滿咖啡飄香的旅行記憶。













U.I.J % Arabica 全台首場客座咖啡

時間：9/14(四) - 9/24(日) 每日 11:30 - 19:30 (每日時段限額供應，視狀況開放現場候位)

地點：U.I.J 3F 你好沙龍/共享廚房 (台南市中西區友愛街115巷5號)

票價：NTD$105/人 (入場票券金額可全額折抵當日咖啡之消費，餐食恕不可折抵)

餐食提供：H&H 他她、Wild Solid Sourdough Bakery 時實全酸種麵包店、maki doughnut、 沼澤 Henri in the marsh (每日將由一家品牌於現場提供限量獨家餐食)





U.I.J % Arabica 2023 獨家住房專案

販售時間：即日起 - 9/24(日)

入住日期：9/14(四) - 9/24(日)

專案內容：入住友樂客房即享「咖啡客座快速通關券 2 張 & 咖啡客座飲品兌換券 2 張 & % Arabica 12oz Camp Cup 1 只」(總價值最高 $1,570 元)

加碼優惠：官網訂房加購高鐵票再享75折

全台首場客座咖啡入場票券：https://www.kkday.com/zh-tw/product/151295

獨家住房專案：https://www.kkday.com/zh-tw/product/151273