鹹蛋黃免費加倍！拉麵控新歡「麵匡匡」特濃鹹蛋黃金沙拉麵新登場，板橋、新莊、竹東三間新開店接力插旗。
誰說中秋節只有蛋黃酥！近期竄紅的新拉麵店「麵匡匡」，為吾蜂美味集團打造的台式拉麵，強調創新麵食、以媲美滴雞精的湯頭和獨特口味，在各地迅速展店擄獲各地拉麵控的胃。九月份陸續插旗板橋、新莊、竹東之外，更針對中秋節加碼推出限定款「鹹蛋黃金沙拉麵」，以蛋黃酥的概念為發想，讓熱愛鹹蛋黃的吃貨在今年有全新的食感體驗。
麵匡匡延續集團的台式餐飲風味，喊出「用一碗好麵，療癒消費者的地方」口號，希望用一碗熱騰騰的特製拉麵溫暖大家的身心靈。麵條部分有粗細兩種選擇，無論是哪一款麵體都經過三次熟成和九次壓制，呈現Ｑ彈口感。靈魂湯頭部分更是採用吊掛蒸煮的方法，將精華萃取出來。有招牌豚骨拉麵、麻辣拉麵、叉燒雞白拉麵等，可依照個人喜好選擇肉量。
此次全新推出的「鹹蛋黃金沙拉麵」，打造出專屬於台灣人的鹹香拉麵，Ｑ彈麵體吸滿金沙香氣，讓人一口口吃到停不下來。並推出「免費金沙加倍」優惠，於即日起至九月底期間，只要和店員說出通關密語「金沙大食女」，並出示按讚麵匡匡拉麵食堂粉專的畫面，直接免費幫你「金沙加倍」，一碗特濃版鹹蛋黃金沙拉麵。
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麵匡匡 鹹蛋黃金沙拉麵
活動期間：2023/9/18~2023/9/30
售價：175元
優惠活動：活動期間只要和店員說出通關密語「金沙大食女」，並出示按讚麵匡匡拉麵食堂粉專的畫面，即可吃到金沙翻倍的「特濃版鹹蛋黃金沙拉麵」。
麵匡匡九月新開店
麵匡匡 新竹竹東店
地址：新竹縣竹東鎮長春路三段160號
麵匡匡 新莊佳瑪店
地址：新北市新莊區幸福路796號
麵匡匡 板橋新海店
地址：新北市板橋區新海路107號
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