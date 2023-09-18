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蠟筆小新鯛魚燒小七開賣！北部人才有「蠟筆小新鯛魚燒」可愛炸裂，「北部840間7-ELEVEN」挑戰最萌蠟筆小新甜點。

2023-09-18 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：SUNFRIEND MOUTH 人氣：746
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編輯 鄭雅之

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北部蠟筆小新鐵粉腦波弱搶買！堪稱近期最會裝可愛的「SUNFRIEND MOUTH」，這次再度推出全新蠟筆小新系列新品，以日式懷舊「駄菓子」鯛魚燒為發想，於北部7-ELEVEN獨家開賣「蠟筆小新鯛魚燒 卡士達風味」，可可愛愛的包裝，讓人走過、路過就想買來打卡賣萌。
蠟筆小新鯛魚燒 卡士達風味/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
蠟筆小新鯛魚燒 卡士達風味/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

每包有兩份的「蠟筆小新鯛魚燒」，內餡為甜而不膩的卡士達風味醬，外層的鯛魚燒外皮使用日本麵粉和雞蛋製成，帶有些微Ｑ彈口感，讓人一口口吃不停。外包裝頭帶鯛魚燒頭套的蠟筆小新，還俏皮的騎在鯛魚燒上，可可愛愛的模樣下午茶買一份超療癒，首批僅在 7-ELEVEN北部840間門市獨家販售。
蠟筆小新鯛魚燒 卡士達風味/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
蠟筆小新鯛魚燒 卡士達風味/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

此外，更以獨特印刷技術打造「蠟筆小新圖案小饅頭」，在酥脆又小巧的小蠻頭上將小新、小葵、小白、廣志、美冴轉印在上頭，是由日本長野縣生產直送來台，目前僅有SUNFRIEND MOUTH官網限定販售，是連日本都買不到的限定新品。

推薦閱讀：泰奶蛋塔小七就有！7-ELEVEN搶先開賣「Semeur聖娜Ｘ頌丹樂」2大聯名新品，銅板價「泰奶蛋塔、打拋豬布里歐」吃一口停不下來。
蠟筆小新小饅頭/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
蠟筆小新小饅頭/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載





 

蠟筆小新鯛魚燒 卡士達風味(2入)

販售通路：首批限定 7-ELEVEN 北部 840 間門市販售
建議售價：59元/件
 

蠟筆小新圖案小饅頭

販售通路：SUNFRIEND MOUTH 
官網連結：https://reurl.cc/4Wa9z3
優惠資訊：單件特價 $149；買五件加贈一件（原價$169/件）
活動期間：即日起-2023/9/30

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#蠟筆小新
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蠟筆小新 7-ELEVEN 甜點 鯛魚燒 more
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