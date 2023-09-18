新人蜜月首選！超人氣「虹夕諾雅 峇里島」推出浪漫奢華「親密逃離」住宿專案，體驗令人一生難忘的浪漫之旅。

一生要去一次的地方真的很多，然而一生最值得陪另一伴去的旅程，一定不能沒有「虹夕諾雅 峇里島」。位於印度尼西亞峇里島烏布地區的「虹夕諾雅 峇里島」專為情侶和度蜜月的旅客所量身規劃的「親密逃離」，讓旅客們能短暫脫離繁忙的工作步調，在迷人的叢林中享有靜謐時光，並藉由不同的體驗活動更加拉近彼此距離，擁有一趟深刻的浪漫之旅。



推薦閱讀：只吃堅果糖餅會被笑！5個釜山特色美食必吃推薦，24小時老店「豬肉湯飯、河豚湯」就算搭紅眼班機也不怕餓。







在旅程之中，旅客可以在坐落於叢林山谷中的 Cafe Gazebo裡享用下午茶點並品嚐傳統美食，呼吸烏布叢林中充滿活力的清新氣息，在寧靜和浪漫的氛圍裡度過一個美好的下午。並且，還有專為尋求輕鬆私密度假體驗的伴侶精心準備的活動，能在保有完全隱私的傳統峇里島Villa池畔客房享用精選當地水果和茶點，也可從客房的私人泳池穿過水上花園，直接通往坐落於大自然中、長70公尺的寬敞泳池，以沁涼和輕鬆的氛圍度過悠閒時光。







同時，旅客將在閃爍星空下的烏布叢林邊緣Cafe Gazebo中，享用以日式烹調技法融入法式與傳統峇里島特色料理，來場提升五種感官(視覺、嗅覺、味覺、聽覺和觸覺)體驗的美食之旅。並在靜謐的翠綠的山谷美景中與伴侶一同「親密逃離」忙碌的現實生活，在片刻寧靜裡體驗90分鐘的煥發活力雙人SPA。藉由舒緩的療程來放鬆感官與充電身心，共同創造出珍貴的齊聚時刻。





還可以透過峇里島當地傳統蠟染布(Batik Saya)的活動，旅客們在親密無間的體驗中一齊發揮創造力，重新喚起熱戀期的甜蜜與歡樂，捕捉每個珍貴時刻來打造美好回憶。蠟染是一種受人尊敬的印度尼西亞藝術形式，被聯合國教科文組織(UNESCO)認定為文化遺產。除了當地傳統蠟染布(Batik Saya)的活動之外，虹夕諾雅 峇里島也將邀請旅客們融入一系列文化體驗活動，來打造難以忘懷、充滿共鳴的美好住宿體驗。



虹夕諾雅 峇里島為住宿三晚以上之旅客於住宿期間提供一次四小時的私人包車服務，由專業的包車司機帶領旅客與伴侶一同在目的地之間盡情搭乘，無論是遊覽風景、參觀當地景點，或是品嚐峇里島的美食，旅客們能悠遊自在地陶醉在浪漫的旅行中，以時尚舒適的方式探索峇里島。

虹夕諾雅 峇里島「親密逃離」住宿專案

預約期間：全年

預約費用：兩晚住宿 Rp（印尼盾）34,921,016起 (含稅金、服務費及此住宿專案內容)

預約費用包含內容 : 兩晚住宿費用及每日早餐 、Cafe Gazebo浪漫烏布叢林晚餐(一次)、雙人SPA療程(一次) 、國際機場或峇厘島其他酒店的往返接送(一次) 、專屬的Batik Saya文化體驗活動(一次)、迎賓水果和一瓶精選飲料、Cafe Gazebo的每日茶點、度假村內提供的每日體驗活動。

詳細資訊：https://hoshinoya.com/bali/zhtw/experience/intimate_escape/



