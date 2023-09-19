中秋烤肉就訂乾杯！乾杯集團狂推「中秋烤肉套餐、肉肉禮盒」優惠組合，買就送4,800元現金抵用券。

中秋烤肉節乾杯直接幫大家省去麻煩，準備好滿滿的肉肉！乾杯集團旗下「乾杯燒肉居酒屋」、「老乾杯」、「KANPAI CLASSIC」、「和牛47 和牛燒肉懷石」四大品牌，於9月20日至10月10日期間分別推出期間限定中秋套餐優惠組合，無論是熱血年輕人最愛的乾杯燒肉、還是約會首選百萬夜景和牛47 ，都會是今年中秋烤肉最爽的肉肉體驗。並在乾杯超市中販售各種燒肉禮盒，買就送日本和牛和4,800元現金抵用券，等於買到賺到。







以燒肉聞名的乾杯集團，這次以各種不同服務滿足各族群的烤肉需求，熱鬧氛圍的「乾杯燒肉居酒屋」，推出「飛月銀河套餐」日本、澳洲和牛和美國牛為主打，有榖飼橫膈膜、少見的牛小腸等超過10款海陸食材，一個人平均一千元左右就能一次享有。有專人代烤的「老乾杯」，則是推出8種日澳和牛組合，是肉肉控最不能錯過的夢幻套餐。







澳洲和牛料理專賣店「KANPAI CLASSIC」有「經典和牛韃靼」、「伊比利生火腿和牛 青甘魚握壽司」、吃得到3種部位與佐味的「澳洲和牛燒肉盛合」等，多間包廂還設有KTV設備歡唱，揪朋友一起來一邊吃肉肉、一邊嗨唱一番。而擁有百萬夜景的「和牛47 和牛燒肉懷石」，結合秋季時令食材搭配，加價799元還能吃到肥美鮮甜的鱈場蟹。





乾杯超市 中秋節優惠

1、《買即送》9/30前，購買中秋燒肉禮盒，即贈日本A5和牛炎肉與乾杯超市4,800元現金抵用券。

2、《加購優惠》9/30前，購買中秋燒肉禮盒，享日本A5和牛肋眼牛排999元加購價，原價2,899元。

3、《滿額贈》9/30前，消費滿4,888贈日本A5和牛牛排，價值999元；滿8,888元再加贈日本A5和牛特選牛排，總價值2,398元；消費滿12,888再加贈日本A5和牛菲力牛排，總價值5,097元