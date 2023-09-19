台中蝦蝦控尖叫！泰式鍋物泰滾推出「同桌歲數過100歲」就送100隻蝦「百蝦海嘯」優惠活動，泰滾台中朝富店限定開吃。
2023-09-19 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：泰滾(台中朝富店) 人氣：1,073
是不是也想吃蝦子了！台灣蝦蝦控這一次真的不能客氣了，泰式人氣鍋物「泰滾」為了搶攻台中鍋物控的必吃清單，特別與即日起至9/27，推出「同桌歲數過100歲」就送100隻蝦「百蝦海嘯」優惠活動，同桌只要滿三人且超過100歲，就可以爽吃100隻蝦蝦。
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以泰式火鍋聞名的「泰滾」，在台灣各地都有分店，這一次是由泰滾台中朝富店獨家推出「百蝦海嘯」優惠活動，只要蝦蝦控、火鍋控一起揪滿三人一桌，且同桌人歲數加起來超過100歲，就可以免費獲得店家提供的蝦子。
同時，泰滾台中朝富店不只可以品嚐到美味的泰式料理，同時在店內的裝璜上，採南洋叢林風的設計元素，入口處的茅草屋、椰子樹，以及充滿泰國風情的坐墊，讓消費者有一秒就置身泰國的感覺，同時為了讓消費都可以品嚐到最美味的泰式鍋物，還有冬蔭功鍋、椰奶鍋、叻沙鍋、泰麻鍋可以選擇。
泰滾送100隻蝦子優惠活動
活動期間：即日起至9/27
活動內容：三人同行「同桌歲數過100歲」就送100隻蝦「百蝦海嘯」優惠活動
泰滾（朝富店）
地址：台中市西屯區朝富路
電話：04-2258-5333
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