日本雪季秘境搶打卡！關西城崎溫泉「5大秘藏賞雪勝地」大公開，浪漫唯美「白雪千鳥居」、深夜限定「高原星星燈火」，帶你深入兵庫不為人知美景。

冬天就是要來日本滑雪！位於日本關西兵庫縣的城崎溫泉，每天冬天不只會搖身一變成為夢幻的雪鄉，還可品嚐到最新鮮的松葉蟹料理，一次就滿足泡湯、賞雪、吃美食的三大願望！除此之外，踏出城崎溫泉後，周邊的滑雪勝地神鍋高原、復古風情的出石城下町、清新的竹野海岸，也可體驗不同魅力的賞雪行程，現在就趕快把城崎溫泉周邊五大賞雪景點通通筆記下來，立刻超前部屬一場冬季關西之旅。



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城崎溫泉大師山：眺望米其林級雪景

到了冬季，溫泉街兩旁輕柔下垂的楊柳枝葉及店家們，都紛紛戴上了雪白的厚帽子，使原本就被評選為米其林級景色的街道又更增添一份浪漫風情。除了置身溫泉鄉內，不妨搭乘纜車至城崎溫泉總本山「大師山」山頂，從展望台上一覽鑲嵌著紛紛白雪的群山及城崎溫泉；來到山上也不怕寒風刺骨，可在一旁的咖啡廳「MIHARASHI Cafe」買杯暖暖的咖啡，享受雪白美景後，回到城崎溫泉泡個外湯暖一下，再大啖松葉蟹料理，想必為最奢侈的享受。





城崎溫泉HACHIGOROU戶島濕地：捕捉幸運之鳥「白鸛鳥」身影

城崎溫泉發源相傳白鸛鳥為療傷受傷的腳，浸泡於一處水池當中，而人們即於此處發掘出現今知名外湯的「鴻之湯」，奠定了城崎溫泉1300年以來的歷史。白鸛鳥除了成為城崎溫泉重要的代表，也是幸運的象徵，而城崎溫泉的「HACHIGOROU戶島濕地」，不分四季皆可坐在觀賞台親眼觀賞到幸運之鳥「白鸛鳥」之姿，還有機會捕捉到白鸛鳥夫妻心心相惜、依偎著的動人畫面。白鸛鳥白而帶黑的身姿，柔和地穿梭於冬季銀白世界，為雪景增添一份趣味性。





神鍋高原：飽覽白雪高原的唯美燈火

位於城崎溫泉以南的神鍋高原，高原地形讓這邊不僅可從事豐富的戶外活動，來到冬季，得天獨厚的地理條件，讓厚雪層層堆積於高原上，為關西知名的滑雪勝地。神鍋高原主要有三處滑雪場，一片白雪皚皚的高原中，沿途的民宿與滑雪場的明明燈火，微光於冬季寂靜的深夜中更彷彿星光閃爍般，形成唯美動人的雪景。





出石有子山稻荷神社：體驗冬季神社神秘氛圍

自城崎溫泉往南移動，與城崎溫泉同為富有歷史的「出石城下町」，街上充滿著濃濃江戶風情，有著綿延鳥居及階梯的「有子山稻荷神社」更是當地一年四季賞景的最佳景點。冬季厚雪染白整片大地，連同神社階梯也一同覆蓋，使階梯變得若隱若現，赤紅的鳥居也顯得更為突出，更增神社的神秘感。來到出石，更有知名的「出石蕎麥麵」可品嘗，並可欣賞美麗的出石燒及充滿歷史氛圍的歌舞伎劇場，感受有別於城崎溫泉不同的日式風情。





竹野：蔚藍海岸與白雪交織的靜謐冬季景致

自城崎溫泉只有一站之隔的「竹野海岸」，清澈透明的海水也被評選為日本海水浴場百選之一。冬季竹野海岸周遭圍繞的潔白山脈，映襯著湛藍的海水，為冬季最靜謐的風景；沿著海岸邊散步，沿途還可見白雪覆蓋的傳統燒杉板建築街景，感受別有風味的懷舊景色。除了海邊散步，還可至當地知名的竹野展望台Jaja山上，一覽兵庫最北端的貓崎半島，堆積的沙洲更連繫起兩地，雪白沙洲與海景也是冬季獨特的景致與看頭。

