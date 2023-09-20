住花蓮不用1800元！福容花蓮推出「可樂果復古主題房」三代同堂8人同住、每人最低1787起，再加碼免費體驗旗袍。
2023-09-20 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：福容花蓮 人氣：682
一家人一起玩花蓮、才能留下最美好又難忘的回憶。福容大飯店花蓮店了解到許多家庭來到花蓮玩，最煩惱的就是住宿的問題，因此特別與聯華食品首度合作，全新推出「可樂果主題房」。不只有兩人同行的「1971年遊樂園」，還有8個人一起住也適合的「三代同堂」，周一至周四入住，還能享提前12:00入住，延後至隔日14:00退房，多睡六小時。
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福容花蓮店表示，這一次與聯華食品旗下零食「可樂果」合作推出兩款主題房，其中一款「1971年遊樂園」由福容花蓮店的吉祥物莫那、督門和可樂果吉祥物果哥、捲弟領軍，房內設置可樂果抱枕、福容花蓮店X可樂果聯名包及免費贈送復古童玩組，還能免費帶走獨家設計勿擾卡、可樂果造型酷卡等，二人同行好吃又玩住。另一款則是改造家庭套房為「三代同堂」，其中一間更改造成大稻埕街景，復古風直接拉高到最頂端。
此外，B1 KTV包廂也同步改造成復古包廂，霓虹燈引領客人進場，七彩霓虹燈和復古銀色雨絲簾閃閃發亮，復古值拉到極點。同時，福容花蓮店也與台北知名旗袍租借「舊夢商號」合作，提供現場租借旗袍或唐裝，公開打卡，即可獲得可樂果不限口味一包，入住飯店還能得到舊夢旗袍9折優惠券。
福容大飯店 花蓮店 可樂果主題房
電話：03-823-9988
地址：花蓮市民生路51號
官網：https://walkr.tw/6MZtAjwU
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