花膠雞湯鍋再升級！如嬌花膠雞鍋物仁愛二店9/25開幕，玥沐聯名生醃醬蟹佐松露必吃、鄰居再加碼送海鮮拼盤。

如嬌花膠雞鍋物開幕就是話題，將四大珍稀海味之一「花膠」入鍋，並且嚴選玉米雞、帶骨金華火腿、北海道干貝等優質食材慢火熬煮湯頭，加上每斤要價萬元的「野生鱸魚花膠」，女孩們喝上一口「黃金花膠雞湯鍋」，一天的心情都會變特別好。



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如嬌花膠雞鍋物為了提供粉絲們更多、更美味的料理，特別推出全新二號店，限定推出「胡椒肉骨茶肋排雞湯鍋」二店限定款，以黃金花膠雞湯為底，添加由2種胡椒及12款中藥材、依照黃金比例配置而成的獨門藥材包，共同熬煮8小時而成。不只是有花膠、更有胡椒與中藥材帶來豐富的層次感，同時一點微辛刺激更讓人胃口全開。







除了二店限定鍋物之外，隨著新店開幕，還有「香檸泡椒鳳爪」則將富含膠質的鳳爪使用山胡桃木溫燻處理，柔嫩多汁之餘，還帶有成熟的煙燻香氣，再透過宮保辣椒醃漬、新鮮香檸汁增香，酸爽中帶著辛辣尾韻，吃一口就停不下來，以及「泰式傲嬌魚皮」選用充滿膠原帶白的日本鯛魚魚皮為主角，經精心調配的檸檬汁、蒜、辣椒、香茅提味，有著辣、爽、香、酸的開胃樂趣，更是大口品嚐鍋物之際，轉換味蕾的絕配料理。





同時，還有與韓式醬蟹品牌「玥沐」，聯名推出「經典生醃醬蟹佐松露」。有別於韓國使用花蟹製成醬蟹，玥沐使用蟹肉紮實、蟹卵滿滿的足兩新鮮紅蟳，以生食級的專業手法，透過55道刀法去鰓、去內臟處理，最後配上手工熬煮8小時的秘方醬汁，打造出味美鹹香、蟹黃滑嫩甘甜的頂級美味醬蟹，點綴上如嬌特製松露醬之後，成熟的風味香氣再度昇華，搭配海苔、白飯，保證讓人停不下筷子。

如嬌 花膠雞·鍋物 仁愛二店 開幕優惠

活動期間：9月25日至10月31日

優惠一：凡到店用餐並於Instagram限時動態或臉書打卡發文，同時hashtag「#如嬌花膠雞鍋物仁愛二店」，每人頭可獲得「鮮活九孔鮑」1隻，價值128元。

優惠二：為了回饋在地，凡設籍於仁愛二店所在的敦煌里之里民，憑身份證消費任一鍋，每鍋即加送「海鮮拼盤」1份，價值350元。



如嬌 花膠雞·鍋物 仁愛二店 訂位資訊

電話：02-27017777

地址：台北市大安區仁愛路四段300巷20弄12號1樓

訂位：https://mpea.me/s2F4S

