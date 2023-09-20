日本麝香葡萄399元！家樂福、愛買搶攻麝香葡萄商機9/21限時開賣，再加碼推薦「Zespri奇異果」中秋水果禮盒。
2023-09-20 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐 人氣：6,093
來了、來了，不用飛日本也可以吃到日本原裝進口麝香葡萄，家樂福特別挑選產地來自日本山梨縣與長野縣的麝香葡萄，就是要讓台灣的水果控可以品嚐到最香甜的日本麝香葡萄。同時，愛買也同步推出日本長野縣麝香葡萄，搶攻水果控必吃清單。
麝香葡萄可以說是許多喜歡日本旅遊的國人，去日本玩一定會品嚐的水果之一，不論是到超商、還是市場，一定要買一串回飯店吃，麝香葡萄皮薄無籽、果肉富有彈性，甜度高達17度以上，一口咬下可品嚐到宛如荔枝般淡雅清甜，每年9~10月可說是麝香葡萄豐收季節，現在吃正式時候。
除了麝香葡萄之外，中秋節送禮送水果的首選「Zespri奇異果」也為了讓吸引國人的目光，特別公布了水果禮盒的三大挑選方面，一定要同時兼顧「美味」、「精緻」及「健康」，而奇異果更有「營養小金礦」之稱，也是許多人中秋送禮首選。
推薦閱讀：無法拒絕的禮盒！中秋禮盒首選「Zespri奇異果」水果禮盒，堪稱中秋送禮節最讓人喜歡、且無法拒絕的中秋禮盒。
家樂福 日本麝香葡萄特價399元
販售期間：9/21開賣
限定販售：全台家樂福量販/超市/線上購物/家速配限時限量10,000盒開賣，售完為止！
愛買量販 日本麝香葡萄特價399元
販售期間：9/21~9/27
限時販售：日本長野縣麝香葡萄限時特價399元，全台15家門市同步促銷，數量有限，售完為止。
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