京都最美燈光秀來了！京都「秋季5大燈光秀」燦爛開跑，二條城「光影賞花盛宴」、北野天滿宮「楓紅夜間點燈」，NAKED神級打造要拍爆。

京都秋季點燈秀攻略快記！每年10月下旬至12月上旬，日本各地將迎接楓紅的季節，除了在日本首屈一指的古城京都欣賞紅黃楓葉交織的美麗，由新世代創意團隊「NAKED, INC.」打造的「NAKED GARDEN ONE KYOTO 2023」也將登場，自9月起為期約3個月，在京都市內規劃許多值得一看的藝術展場，將世界遺產二條城、仁和寺等京都各地名勝打造成現實與虛擬交會的夢幻世界，接下來預計前往京都旅遊的人，別錯過朝聖的機會囉。



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二條城：傳統花道結合現代藝術的賞花盛宴

「二條城」是京都唯一被指定為世界遺產的城，數次作為「NAKED, INC.」團隊的藝術展場，今年秋天不僅能欣賞楓葉及光雕投影，還特別與歷史悠久的「華道家元池坊」合作，將日本傳統的插花藝術融入主題，利用光影技術在唐門、二之丸庭園與内堀等建築打造浪漫唯美的花卉世界。在體驗之餘，在日本茶屋風的「台所前庭」用餐區，能品嚐到京都老茶鋪「福壽園」用石臼磨製的抹茶飲品及甜點，悠閒地在世界遺產享受宜人的秋季夜晚。



NAKED FLOWERS 2023 秋 世界遺產・二條城

活動地址：京都市中京区二條通堀川西入二條城町541

交通資訊：京都市營地下鐵「二條城站前」站步行3分

活動期間：2023年10月27日〜12月3日





黑谷金戒光明寺：新選組160週年紀念演武

以歷史人物「新選組」的發祥地聞名的「黑谷金戒光明寺」，今年迎來新選組的160週年，在11月15日～2月3日的特別參拜期間能欣賞到寺廟內珍藏的德川家的寶物外，日間參拜期間每天將有新選組三番隊隊長齋藤一的劍術演武，夜間參拜則有古箏及篠笛的特別演出，彷彿將時光倒流置身於歷史之中。



黑谷金戒光明寺 「秋季特別公開」

活動地址：京都市左京区黒谷町121

交通資訊：市巴士（32・203・204系統）「岡崎道」站下車步行10分

活動期間：2023年11月15日～12月3日





仁和寺：不只賞櫻！漫步在世界遺產內的楓葉大道

同為世界遺產的「仁和寺」由宇多天皇所建，境內擁有許多珍稀的日本國寶「金堂」及「五重塔」等重要文化財，面向道路的「二王門」更為京都三大門之一。雖境內的「御室櫻」以能欣賞到京都最晚盛開的櫻花而知名，待天氣逐漸露出一絲絲涼意，寺內各處的楓葉也將漸漸染上秋色，化身為最適合拍照打卡的楓葉大道，到了夜晚也將有夜間點燈，能享受與白天截然不同的氛圍。



仁和寺 「夜間點燈」

活動地址：京都府京都市右京区御室大内33

交通資訊：京福電車「御室仁和寺駅」站下車步行3分

活動期間：詳細請參照官網





北野天滿宮：350棵楓樹交織而成的賞楓名所

「天野天滿宮」為日本全國1萬2000社的天滿宮與天神社的總本社，自古以來以應試、學業、文化藝能、消災解厄而聞名。境內擁有約350棵楓樹的「史跡御土居的楓葉苑」過去曾是豐臣秀吉曾為防水而建的「御土居」，現已成為知名的賞楓勝地。在樹齡超過400年秋色斑斕的「三叉楓葉」枝葉中照映出國寶御本殿美不勝收。



北野天満宮 「史跡御土居的楓葉苑 夜間點燈」

活動地址：京都市上京区馬喰町

交通資訊：京福電車「北野白梅町」站下車步行5分

活動期間：2023年11月11日〜12月3日





JR京都車站大樓燈光秀：繽紛奪目五彩燈光秀

除了名勝古蹟外，京都車站大樓也將有期間限定的「NAKED ART STATION -KYOTO-」燈光秀，絢爛五彩的燈光秀為您接下來的京都之旅開啟完美的序章。10月27日當天由「NAKED, INC.」打造的特別點燈也將在京都塔登場，喜歡「NAKED, INC.」的朋友千萬不要錯過。



JR京都車站大樓 「燈光秀」

活動地址：京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町901

交通資訊：JR「京都」站直達

活動期間：2023年10月13日～10月21日



京都塔 「夜間點燈」

活動地址：京都市下京区烏丸通七条下る 東塩小路町 721-1

交通資訊：JR「京都」站步行1分

活動期間：2023年10月27日



京都行李服務資訊

除上述豐富的景點外，「NAKED, INC.」預計在秋季還會陸續推出其他景點。京都市也特別推出「空手觀光」服務，除一般常見的投幣儲物櫃與臨時寄存服務外，尚有行李寄送的服務，抵達京都車站時，先將行李送至指定的住宿地點，就能直接開啟京都之旅，悠閒地漫步在古色古香的京都。



行李服務資訊

京都「空手觀光」：https://hands-free.kyoto.travel/?lang=cht

