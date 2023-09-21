A STAND回歸！A STAND聯名倫敦BAO打造「MINI BAO 迷你刈包店」歐洲人氣街邊小吃，原汁原味呈現倫敦刈包傳奇。

一個品牌一個故事、一個餐飲公關品牌可以造出無數個「美食」故事，Foodie Amber所打造的迷你窗口A STAND為了慶祝十週年，將與風靡歐洲的倫敦品牌BAO聯名合作，打造「MINI BAO 迷你刈包店」歐洲人氣街邊小吃，濃縮倫敦刈包傳奇的五感精髓、原汁原味呈現倫敦刈包傳奇。



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讓台灣街邊美食在倫敦大放異彩的BAO，是由台灣女孩Erchen與英籍港僑兄妹Shing及Ting所成立，他們在台灣發現了街頭美食「刈包」，並帶到了倫敦。在2013開啟了第一家倫敦BAO市集餐車，十年後成為擁有六家風格店面的成功英倫品牌，將設計藝術背景與餐飲緊緊環扣，透過創意堆疊出品牌及店鋪視覺，搭配台味食物樣貌，用最「BAO」的方式不斷的向世界傳遞台式生活的魅力。





就在雙品牌十週年之際，BAO與A STAND齊心將座落於城市綠洲的外帶店面幻化成「MINI BAO迷你刈包店」，原汁原味呈現倫敦刈包傳奇，10/4 - 10/22獨家販售BAO x A STAND精彩餐食組合，翻玩台灣小吃最迷人的樣貌，要讓台灣的美食再一次翻轉、認識早就很認識街頭美食「刈包」。











A STAND聯名BAO 「MINI BAO 迷你刈包店」營業資訊

地址：台北市松山區新中街12號

營業日期：2023/10/4 - 2023/10/22

營業時間：每週三至週日 11:00-17:00

Foodie Amber IG: https://www.instagram.com/foodieamber/?hl=zh-tw





