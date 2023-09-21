蠟筆小新在小七！超療癒「蠟筆小新、小白毛茸茸小吊飾」五款食玩搶收藏，小七再推「蠟筆小新一番賞」小白夜燈爆萌登場。
搞怪無極限的蠟筆小新又來攻陷小七了！由台灣萬代南夢宮推出全新食玩「蠟筆小新 毛茸茸小吊飾」和拼人品拿大獎的「蠟筆小新一番賞」，全都在7-eleven限定開賣，讓小新控走到樓下小七就被萌到獻上荷包把可可愛愛的蠟筆小新、小白等帶回家。
台灣萬代南夢宮近日推出多款蠟筆小新系列周邊，讓鐵粉幸福感爆棚之餘，荷包也不小心大破洞，這次推出食玩 「蠟筆小新 毛茸茸小吊飾」於即日起在全台小七限定販售，有小新、小白、肥嘟嘟左衛門、鱷魚阿山，以及嬰兒版的蠟筆小新五款造型，每一款的背後都附上一個小口袋，方便大家裝隨身小物。
而經典動畫IP蠟筆小新一番賞「我與夥伴們的大集合」，也在指定7-eleven門市中販售，有七大獎項等著大家來拼人品。首推A獎小新、小葵、肥嘟嘟左衛門可愛絨毛玩偶；C獎小白夜燈與Last One獎小新和小白軟萌抱枕，全都想抱回家收藏。籤紙上還印有序號，加入一番賞台灣LINE官方帳號可再參加抽獎活動。
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台灣萬代南夢宮「蠟筆小新 毛茸茸小吊飾」
販售通路：全台7-eleven
款式：小新、小白、肥嘟嘟左衛門、鱷魚阿山，以及嬰兒版的蠟筆小新
一番賞「蠟筆小新 我與夥伴們的大集合」
販售通路：指定7-11便利商店
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