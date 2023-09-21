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去IKEA就是吃！IKEA美食新品「竹炭檸檬霜淇淋」極黑上市，雙北人才有「芋泥薄餅、肉丸薄餅」限量開賣。

2023-09-21 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之 人氣：514
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編輯 鄭雅之

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去IKEA最重要的就是要吃美食！被網友笑稱是被傢俱耽誤的IKEA美食，這次默默推出全新季節限定霜淇淋，呼應萬聖節到來，搶先祭出極黑版「IKEA竹炭檸檬霜淇淋」，並於大台北四間門市推出50元銅板價薄餅系列，讓雙北人直接收下整套下午茶。
IKEA竹炭檸檬霜淇淋、芋泥薄餅/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
IKEA竹炭檸檬霜淇淋、芋泥薄餅/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

悄悄開賣的「IKEA竹炭檸檬霜淇淋」將陸續在各門市登場，目前確定內湖店已經搶先販售，用天然竹炭染成極黑的霜淇淋，吃下去則是酸爽的檸檬，反差感的體驗讓人驚艷。另外，雙北四間門市限定的50元薄餅系列，有煉乳芋泥和瑞典肉丸兩個鹹甜口味，就等大家去嚐鮮。

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IKEA竹炭檸檬霜淇淋、芋泥薄餅/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
IKEA竹炭檸檬霜淇淋、芋泥薄餅/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載


 

IKEA美食小站新品

竹炭檸檬霜淇淋 20元 季節限定
煉乳芋泥薄餅 50元(大台北分店限定，即日起至10/15限定)
瑞典肉丸薄餅 50元(大台北分店限定，即日起至10/15限定)
IKEA竹炭檸檬霜淇淋、芋泥薄餅/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

 

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