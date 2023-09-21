台北約會牛排再加1！AJ grill牛排館插旗大安區信義後巷，打造自在隨性Casual dining用餐氛圍、品嚐18天乾式熟成美式牛排。

懂吃的行家一定不會錯過全新開幕的「AJ grill牛排館」，早在8月下旬試營運時，就是許多美食家、老饕口中的必吃新開店，除了因為主廚兼經營者是人氣主廚Adam Fong之外，還有甜點主廚Joy的加入，讓AJ grill牛排館一直是許多牛排控的話題名單，更是許多肉食愛好者的約會首選清單。



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AJ grill牛排館主廚Adam表示，因為自己十分喜歡美西加州日常慵懶自在、隨性不拘的態度，所以這一次AJ grill也希望帶給每一位消費者隨性Casual dining用餐氛圍。隨以經典的乾式熟成牛排為主軸，料理整體則是營造出不同於主流、更像是邀請朋友來家裡作客的隨興氛圍，將隨性不拘的美式精神融入日常，讓喜歡吃肉、不想正襟危坐吃牛排的人在這裡都能放鬆吃飯、開心聊天。





同時，在用餐環境上，走進AJ grill，可以發現Adam和Joy過去在美國不同時期生活的影像、回憶，以及由倆人最喜歡的藍色，穿插於木作桌椅與金屬銅製飾邊，伴隨著自窗外透進角落不斷流轉的陽光，營造出美西特有、自在隨性的Casual dining用餐氛圍。







此外，Adam將自己所學歷來最受歡迎的品項集結於菜單中，同時拆解成份量較小、可提供單點的自選方式配搭，喜歡什麼、或想吃多少，都能依個人喜好吃得開心且沒有負擔，即便是一人食，也能彈性配搭前菜輕鬆完食。



其中，最特別的有融入韓式作法煎出微脆鍋巴口感的「松露牛肉燥拌飯」、多汁柔嫩的「羊肉漢堡」、以新加坡醬汁提味增鮮的「蟹餅」、復刻經典酥皮、以雞湯為底的「蘑菇卡布奇諾湯」等，皆有令人眼睛一亮的巧思。





還有，經典必點的美國乾式18天熟成帶骨肋眼牛排(兩人份)最能品嚐到乾式熟成後迷人的肉質香氣。喜愛變化吃法的則不能錯過美國威士忌熟成帶骨肋眼牛排(兩人份)，現點現製的精彩桌邊秀。主廚Adam以香氣強烈的泥煤威士忌浸潤濕布後，讓熟成肋眼牛排包覆輕漬，讓牛排充分吸附威士忌濃烈的氣息後，再以熟成過程中產生的牛油塊於顧客桌邊點火炙燒，融為油脂時同時混入泥煤威士忌酒、淋上牛排，而重頭戲則在主廚點火燒炙牛排、讓酒精充分揮發時達到高潮，在空氣中散發出令人迷醉的酒氣與肉脂香氣，入口則化為細緻幽微、美味帶汁的飽滿風味，令人驚異無比又吸睛。

AJ grill 牛排館

地址：台北市大安區安和路一段135巷10號（信義安和站5號出口旁巷子、步行約1分鐘）

電話：02-2709-0293 (4人以上訂位專線)

菜單價格：套餐新台幣980元起+10%、雙人套餐1,980元起+10%

用餐客席區：30席

訂位專線：https://reurl.cc/0ZpoxK