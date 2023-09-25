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東泉辣椒巧克力！饗食天堂LaLaport台中店開幕亮點搶先看，獨家「金色三麥無限暢飲、東泉辣椒醬、大甲芋頭料理」台中吃到飽控先衝。

2023-09-25 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：饗賓 人氣：440
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編輯 張人尹

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台中人又多一間「饗食天堂」！饗賓餐旅旗下Buffet「饗食天堂」，是許多吃到飽控的口袋名單，這次在9/25起正式插旗LaLaport台中店，為了滿足台中粉絲，特別推出在地限定「東泉辣椒醬、大甲芋頭料理」，還有獨家聯名「金色三麥啤酒無限暢飲」，開幕亮點一定要先筆記。

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饗食天堂台中三井LaLaport / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
饗食天堂 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

饗食天堂即日起正式插旗台中三井LaLaport 南館3樓，全店415坪、共376個座位，是中部最大的一間「饗食天堂」。在餐點中，主推在地特色「東泉辣椒醬」入菜，推出「黑玉菇香筍雞燴東泉」、松露醬香「香煎魚排佐蕈菇醬」，此外，台中人引以為傲的大甲芋頭，也變化成「芋香壽司」以及甜點「繽紛芋泥奶酪杯、芋泥巴斯克、芋見蒙布朗」，只在台中三井LaLaport才吃得到。
饗食天堂 台中三井LaLaport店  / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
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特別的是，本次饗食天堂更首度攜手知名精釀啤酒「金色三麥」，針對Z世代粉絲設計的2023新品酒款「晃晃白啤」，在饗食天堂LaLaport台中店中，可以無限暢飲。配合新分店開幕，即日起至LaLaport台中店內消費單筆滿3,000元，就送獨家限定版「饗味台中巧克力」，其中以台中在地的「東泉辣椒醬、太陽餅」製作，只送不賣，讓台中人通通要朝聖。
饗食天堂 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
饗食天堂 台中三井LaLaport店  / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載




 

饗食天堂 台中三井LaLaport店

開幕日期：2023/09/25
地址：台中市東區進德路700號3樓(南館)
訂位專線：04-2211-8111
開幕優惠：消費單筆滿3,000元，就送獨家「饗味台中巧克力」乙份。
饗食天堂 台中三井LaLaport店  / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

 

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