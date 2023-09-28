Mister Donut賣泡麵了！日本史上首推「Mister Donut雞湯泡麵」，附贈超可愛「甜甜圈麵麩」、再吃全新「冬蔭功湯麵」，泡麵控準備手刀囤貨。
泡麵控準備手刀囤貨了！陪伴不少人走過童年的國民甜甜圈品牌「Mister Donut」，除了經常與不少可愛的動漫角色聯名以外，也不斷研發出各式各樣的嶄新產品，日本當地甚至還有限定的「飲茶系列」，讓民眾可以品嚐到各種中華風鹹食。為慶祝飲茶系列誕生30週年，日本Mister Donut宣布將經典商品「Mister Donut湯麵」化為泡麵上市，消息一出讓不少泡麵控引頸期盼，希望能一嚐Mister Donut史上首度販售的泡麵產品。
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▲圖片來源／Mister Donut
自美國發跡的Mister Donut，在全球多國都擁有廣大分店，轉眼間在日本已立足超過半個世紀，不僅口味多變，與許多可愛的動漫角色聯名也是一大賣點，而且自1992年起還推出日本當地限定的「飲茶系列」，讓大家能品嚐到燒賣、湯麵、蝦仁蒸餃等特色鹹食。為了歡慶飲茶系列誕生30週年，日本Mister Donut特別將菜單中的經典熱銷商品「Mister Donut雞湯麵」化為泡麵販售，同時也是Mister Donut史上首度推出泡麵，讓不少雞湯麵的忠實粉絲和泡麵控都蠢蠢欲動，準備在10月11日開賣時手刀囤貨嚐鮮一波。
這款「Mister Donut雞湯泡麵」使用非油炸麵體，因此會呈現出近似生麵條的Q彈嚼勁，而清爽醇厚的雞湯又與細麵相得益彰，最特別的是還附上甜甜圈造型的麵麩，可愛童趣的設計令人不禁會心一笑，又方便讓你隨時隨地在任何地方就能開吃。
▲圖片來源／Mister Donut
除了在10月11日於Mister Donut的日本實體店面開賣「Mister Donut雞湯泡麵」，從10月4日起還會搶先推出3款內用限定的「世界湯麵」新品，分別是「冬蔭功湯麵、魚翅湯麵、馬賽魚湯」，讓喜歡異國料理的民眾，可以一口氣嚐到來自泰國、中國、法國的經典菜色。
▲圖片來源／IG@misterdonut_jp
Mister Donut雞湯泡麵（家で食べるミスドの汁そば）
販賣日期：2023年10月11日起
販賣地點：日本全國提供飲茶系列的Mister Donut門市
售價：270日圓
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