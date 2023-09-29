日本深度賞楓旅衝一波！「東北、北陸、四國賞楓秘境」快筆記，夢幻楓林「奧入瀨溪流」、夜楓名所「名花之里」，出發再吃「一年份免費吉豚屋」。

2023日本最佳賞楓地點快筆記！賞楓季節即將到來，根據日本今年最新紅葉預測，北海道的楓葉最快自9月底開始轉紅，其他地區也自10月起陸續進入最佳賞楓期。本文將推薦日本目前最佳的3大賞楓秘境，從東北、北陸到四國，帶你一次收藏最精采的楓紅回憶，而且報名跟團出發還有機會抽中免費吃一年份吉豚屋的資格，不妨趁現在趕快規劃一趟浪漫的日本深度秋楓之旅吧。



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▲前往「立山黑部」搭乘纜車欣賞從山頂、山腰及山麓不同海拔的獨特「三段楓紅」。



東北：一次走訪8大賞楓名所

日本東北賞楓人氣第一的「奧入瀨溪流」，由整片楓樹林及豪放壯觀瀑布所構成，步行於此能夠看見流水與楓葉交織而成的美景；位於秋田的「角館武家屋敷」能搭上人力車探索4百年前武士宅邸，除楓紅外還可見金黃燦爛銀杏林；若想一見滿山遍谷火紅風景，則推薦被列為世界文化遺產的「日光東照宮」，紅黃交織楓葉搭上華麗建築，營造最浪漫的秋季氛圍。雄獅特別推出「一次集齊！東北賞楓8日」行程，一次走訪東北必訪8大紅葉名所，安排楓葉季時需提前半年預定的星野「奧入瀨溪流飯店」，走訪鐵道秘境只見線， 體驗銀山溫泉獨有的大正浪漫風情。



一次集齊！東北賞楓8日遊

出發日期：2023年11月9日、10日

售價：NT $69,900元起

行程頁面：https://reurl.cc/0ZDEW9

▲「奧入瀨溪流」由整片楓樹林及豪放壯觀瀑布所構成，步行於此能夠看見流水與楓葉交織而成的美景。



北陸：立山黑部賞「三段楓紅」！日本規模最大彩燈秀

北陸楓紅時間跨越10月份到11月份，人氣賞楓地點包含被評比為石川縣第一名的「兼六園」及岐阜縣「白川鄉」，還能前往有「日本阿爾卑斯山」美名的「立山黑部」，搭乘纜車欣賞從山頂、山腰及山麓不同海拔的獨特「三段楓紅」。此外，日本規模最大彩燈秀「名花之里」，被排名為日本十大賞夜楓名所。雄獅為喜愛北陸的哈日族準備了「北陸賞楓雙溫泉6日」，將帶你前往名花之里彩燈祭、米其林三星景點白川鄉合掌村，搭乘新穗高雙層纜車欣賞高空楓紅。



北陸賞楓雙溫泉6日遊

出發日期：2023年11月22日～12月22日

售價：NT $35,900元起

行程頁面： https://reurl.cc/0ZD1z9

▲日本規模最大彩燈秀「名花之里」，被排名為日本十大賞夜楓名所。



四國：栗林公園「賞夜楓」！獨特遊船賞楓體驗

四國賞楓勝地首推擁有「日本最難參拜神社」之稱的「金刀比羅宮」，前往參拜時雖然需先爬超過千級階梯，但階梯兩側開滿的楓葉，與莊嚴神社交織成最美楓景，令人此生難忘；此外，米其林三星景點「栗林公園」，每年11月將舉行點燈活動，打造獨特「賞夜楓」體驗。若想體驗遊船賞楓，還可以前往「大步危小步危」，一覽溪谷被楓葉染成整片紅的特殊景致。雄獅旅遊推出「松山、德島賞楓包機」安排四國賞楓，帶旅客搭乘日本首輛鐵路公路兩用車，前往被譽為神隱少女湯屋「道後溫泉街」，一訪神秘的復古巷弄。



紅葉四國德島包機5日遊

出發日期：2023年11月13日～12月11日

售價：NT $41,900元起

行程頁面：https://reurl.cc/jvqlOM

▲雄獅針對四國推出包機賞楓，帶旅客前往「德島」及「松山」的賞楓勝地金刀比羅宮。



賞楓四國松山包機5日遊

出發日期：2023年11月14日、11月18日、11月22日

售價：NT $49,900元起

行程頁面：https://reurl.cc/XmeLNR

▲若想體驗遊船賞楓，可以前往「大步危小步危」，一覽溪谷被楓葉染成整片紅的特殊景致。



參團抽日本第一豬排免費吃一年 ！國旅送千元一日遊

只要購買雄獅旅遊10月份至2024年1月底前出發的日本團體行程，且單筆滿10萬元，即可獲日本第一知名連鎖豬排專賣店「吉豚屋」免費吃一年的抽獎資格；凡報名雄獅國內11月至隔年1月出發秋季2日遊（含以上）行程，每人即可獲3百元國旅折扣碼及限量磁鐵徽章，集滿３個徽章可免費兌換精選推薦國旅遊程。



雄獅旅遊「賞楓」產品集合頁

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